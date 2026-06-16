Aspirateur poussières T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Le T 10/1 Adv HEPA Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'aspirateur poussières avec 45 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.
L'aspirateur poussières T 10/1 Adv HEPA Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 45 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Grâce à son filtre HEPA 14, il garantit les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène et est synonyme de durabilité et d'une puissance d'aspiration exceptionnelle. En outre, il s'illustre par sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. Il se distingue par son fonctionnement ultra silencieux (52 dB[A]) et convient au nettoyage en journée ainsi qu'aux lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur est maniable et stable ; sa cuve peut contenir 10 litres. Il dispose d'une poignée de transport pratique au format rabattable qui permet un transport ergonomique. De plus, il est résistant à long terme et robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. Il est livré avec un suceur pour fentes et un suceur fauteuil qui peuvent être rangés à portée de main sur l'aspirateur. La fourniture inclut de nombreux accessoires : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (aluminium), suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes, suceur fauteuil, filtre HEPA 14 et 10 sacs filtrants non tissés.
Caractéristiques et avantages
Filtre HEPA 14 hautes performancesPour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)Parfait pour le nettoyage en journée. Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit. Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Caractéristiques durablesDesign avec 45 % de plastique recyclé¹⁾. Un emballage qui permet d'avoir la conscience tranquille. 100 % papier. Ultra silencieux : seulement 52 dB(A).
Design ergonomique, compact et convivial
- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Câble électrique enfichable
- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Permet d'économiser des frais d'entretien inutiles et élevés.
Enroulement manuel du câble
- Enroulement simple du câble d'alimentation en un tour de main.
- Gain de temps : enroulement du câble en quelques secondes.
- Le câble d'alimentation ne vrille pas et est toujours enroulé.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Concept d'utilisation convivial
- Grand bouton Marche/Arrêt.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Vaste éventail d'accessoires inclus
- Suceur pour sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur fauteuil.
- Panier à filtre haut de gamme et 10 sacs filtrants non tissés.
- Tube d'aspiration télescopique réglable en hauteur et léger en aluminium.
Rangement des accessoires intégré
- Suceur pour fentes et suceur fauteuil : rangement dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|185 / 18
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|585
|Volume de la cuve (l)
|10
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|52
|Poids sans accessoires (kg)
|6,6
|Poids emballage inclus (kg)
|9,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Système intelligent d'enroulement du câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
- Nettoyage en journée
Accessoires
Piéces détachées T 10/1 Adv HEPA Go!Further
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