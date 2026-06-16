L'aspirateur poussières T 10/1 Adv HEPA Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 45 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Grâce à son filtre HEPA 14, il garantit les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène et est synonyme de durabilité et d'une puissance d'aspiration exceptionnelle. En outre, il s'illustre par sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. Il se distingue par son fonctionnement ultra silencieux (52 dB[A]) et convient au nettoyage en journée ainsi qu'aux lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur est maniable et stable ; sa cuve peut contenir 10 litres. Il dispose d'une poignée de transport pratique au format rabattable qui permet un transport ergonomique. De plus, il est résistant à long terme et robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. Il est livré avec un suceur pour fentes et un suceur fauteuil qui peuvent être rangés à portée de main sur l'aspirateur. La fourniture inclut de nombreux accessoires : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (aluminium), suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes, suceur fauteuil, filtre HEPA 14 et 10 sacs filtrants non tissés.