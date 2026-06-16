Stofzuiger T 10/1 Adv HEPA Go!Further
De T 10/1 Adv HEPA Go!Further is een limited edition zwarte stofzuiger, vervaardigd uit 45% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.
De limited edition zwarte T 10/1 Adv HEPA Go!Further stofzuiger, gemaakt van 45 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Dankzij het HEPA 14-filter garandeert hij de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes en staat hij voor duurzaamheid en uitstekende zuigkracht. Bovendien overtuigt de machine door zijn robuustheid en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. De stofzuiger kenmerkt zich door een ultrastille werking (52 dB[A]), waardoor hij uitermate geschikt is voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Het apparaat is wendbaar en stabiel, en het reservoir heeft een capaciteit van 10 liter. De comfortabele draaggreep met inklapfunctie maakt ergonomisch transport mogelijk. Een plintenzuigmond en een bekledingszuigmond maken deel uit van de leveringsomvang en kunnen direct op de stofzuiger worden opgeborgen. Het uitgebreide accessoirepakket bevat: Zuigslang en antistatische bocht, lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), omschakelbaar vloermondstuk en parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond, HEPA 14-filter en 10 vliesfilterzakken.
Kenmerken en voordelen
Ultra-efficiënte HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties. Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.
Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)Perfect voor reiniging overdag. Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 45% gerecycled plastic¹⁾. Verpakken met een goed geweten. 100% papier. Ultrastil: slechts 52 dB(A).
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige en snelle vervanging van de netkabel, zelfs zonder voorkennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos worden voortgezet.
- Voorkomt of verlaagt servicekosten.
Handmatige kabelopslag
- De stroomkabel is in een handomdraai opgeborgen.
- Tijdsbesparing: kabelopslag in enkele seconden.
- De stroomkabel raakt niet gedraaid en is altijd opgerold.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote aan/uit-knop.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreid assortiment accessoires bij de levering inbegrepen
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filtermand en 10 fleecefilterzakken.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Kierenzuigmond en meubelzuigmond: opgeborgen in de machinekop.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|585
|Tankinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 14 filter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelintreksysteem
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
- Dagreiniging
Toebehoren
Onderdelen T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.