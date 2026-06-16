De limited edition zwarte T 10/1 Adv HEPA Go!Further stofzuiger, gemaakt van 45 procent gerecycled kunststof¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Dankzij het HEPA 14-filter garandeert hij de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes en staat hij voor duurzaamheid en uitstekende zuigkracht. Bovendien overtuigt de machine door zijn robuustheid en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. De stofzuiger kenmerkt zich door een ultrastille werking (52 dB[A]), waardoor hij uitermate geschikt is voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Het apparaat is wendbaar en stabiel, en het reservoir heeft een capaciteit van 10 liter. De comfortabele draaggreep met inklapfunctie maakt ergonomisch transport mogelijk. Een plintenzuigmond en een bekledingszuigmond maken deel uit van de leveringsomvang en kunnen direct op de stofzuiger worden opgeborgen. Het uitgebreide accessoirepakket bevat: Zuigslang en antistatische bocht, lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), omschakelbaar vloermondstuk en parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond, HEPA 14-filter en 10 vliesfilterzakken.