L'aspirateur poussières T 11/1 Classic Adv Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 60 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Cet aspirateur s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa grande robustesse et un rapport qualité-prix attractif. La fabrication à partir de 60 % de matières recyclées¹⁾ permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès le départ. Malgré sa grande puissance d'aspiration, l'appareil reste agréablement silencieux avec seulement 61 dB(A) afin de pouvoir l'utiliser également dans les lieux sensibles au bruit. Compact et stable, cet aspirateur dispose d'un volume de cuve de 11 litres pour un poids de seulement 4 kilogrammes. La poignée de transport ergonomique et le coude intégré permettent des intervalles de travail prolongés sans fatigue ainsi qu'un transport confortable. Le câble d'alimentation à fiche de 12 mètres peut être remplacé facilement par l'utilisateur lui-même à tout moment. Pour les accessoires comme le tube d'aspiration et le suceur pour sol, un dispositif de rangement spécial est prévu directement sur l'aspirateur.