Aspirateur poussières T 11/1 Classic Adv Go!Further
Le T 11/1 Classic Adv Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'aspirateur poussières avec 60 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.
L'aspirateur poussières T 11/1 Classic Adv Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 60 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Cet aspirateur s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa grande robustesse et un rapport qualité-prix attractif. La fabrication à partir de 60 % de matières recyclées¹⁾ permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès le départ. Malgré sa grande puissance d'aspiration, l'appareil reste agréablement silencieux avec seulement 61 dB(A) afin de pouvoir l'utiliser également dans les lieux sensibles au bruit. Compact et stable, cet aspirateur dispose d'un volume de cuve de 11 litres pour un poids de seulement 4 kilogrammes. La poignée de transport ergonomique et le coude intégré permettent des intervalles de travail prolongés sans fatigue ainsi qu'un transport confortable. Le câble d'alimentation à fiche de 12 mètres peut être remplacé facilement par l'utilisateur lui-même à tout moment. Pour les accessoires comme le tube d'aspiration et le suceur pour sol, un dispositif de rangement spécial est prévu directement sur l'aspirateur.
Caractéristiques et avantages
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet un travail prolongé sans fatigue.
Câble électrique enfichableRemplacement aisé du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières. Le nettoyage peut être poursuivi sans interruption. Pas de frais d'entretien inutiles et élevés.
Caractéristiques durablesDesign avec 60 % de plastique recyclé¹⁾. Câble d'alimentation à fiche : remplacement facile du câble d'alimentation, prolonge la durée de vie de l'appareil. Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption significative. Faible niveau sonore de seulement 61 dB(A).
Faible niveau sonore de seulement 61 dB(A)
- Protège l'utilisateur pendant le travail.
- Pour les utilisations dans les lieux sensibles au bruit et de nuit.
- Permet aussi le « Daytime Cleaning » (nettoyage en journée).
Rangement des accessoires intégré
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
- Position de stationnement simple et pratique du suceur pour sol sur l'aspirateur.
Crochet pour câble
- Rangement facile du câble d'alimentation.
- Le câble est toujours bien fixé pendant le transport.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|11
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|61
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|6,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 3 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 350 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur sol commutable
- Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Crochet pour câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Rangement des accessoires intégré
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquettes
Accessoires
Piéces détachées T 11/1 Classic Adv Go!Further
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.