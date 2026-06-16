L'aspirateur poussières T 11/1 Classic Adv Re!Plast de Kärcher s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. La fabrication à partir de 60 % de matières recyclées¹⁾ permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès le départ. Malgré sa puissance d'aspiration élevée, l'appareil fonctionne avec un faible niveau sonore de seulement 61 dB(A), ce qui en fait l'outil parfait pour les lieux d'utilisation sensibles au bruit. L'aspirateur possède une conception compacte et stable, un volume de cuve de 11 litres pour un poids de seulement 4 kilogrammes et est équipé d'une poignée de transport ergonomique et d'un coude. Ainsi, des missions prolongées sans fatigue et un transport pratique sont possibles. Le câble d'alimentation à fiche de 12 mètres peut être remplacé aisément par l'utilisateur lui-même à tout moment. Pour les accessoires comme le tube d'aspiration et le suceur pour sol, un dispositif de rangement spécial est prévu directement sur l'aspirateur. La fourniture inclut également un sac filtrant non tissé.