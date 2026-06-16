De T 11/1 Classic Adv Re!Plast droogzuiger van Kärcher overtuigt met zijn eersteklas zuigkracht, robuustheid en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het gebruik van 60 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden er vanaf het begin al grondstoffen bespaard en wordt de energiebehoefte verminderd. Ondanks de hoge zuigkracht werkt de machine met een laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A), waardoor hij perfect is voor geluidsgevoelige omgevingen. De stofzuiger heeft een compact ontwerp en is kantelvast, heeft een reservoirinhoud van 11 liter, weegt slechts 4 kilogram en is uitgerust met een ergonomische draaggreep en bocht. Dit maakt lange, vermoeidheidsvrije werkperiodes en comfortabel transport mogelijk. Het 12 meter lange, insteekbare netsnoer kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker worden vervangen. Er is een speciale opbergvoorziening op de stofzuiger zelf voor accessoires zoals de zuigbuis en vloerzuigmond. De levering omvat ook een fleece filterzak.