Stofzuiger T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Robuust en grondstofbesparend: de T 11/1 Classic Adv Re!Plast bestaat voor 60% uit gerecycled materiaal¹⁾ en biedt een hoge zuigkracht. Meegeleverd: 12 m insteekbaar netsnoer.
De T 11/1 Classic Adv Re!Plast droogzuiger van Kärcher overtuigt met zijn eersteklas zuigkracht, robuustheid en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het gebruik van 60 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden er vanaf het begin al grondstoffen bespaard en wordt de energiebehoefte verminderd. Ondanks de hoge zuigkracht werkt de machine met een laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A), waardoor hij perfect is voor geluidsgevoelige omgevingen. De stofzuiger heeft een compact ontwerp en is kantelvast, heeft een reservoirinhoud van 11 liter, weegt slechts 4 kilogram en is uitgerust met een ergonomische draaggreep en bocht. Dit maakt lange, vermoeidheidsvrije werkperiodes en comfortabel transport mogelijk. Het 12 meter lange, insteekbare netsnoer kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker worden vervangen. Er is een speciale opbergvoorziening op de stofzuiger zelf voor accessoires zoals de zuigbuis en vloerzuigmond. De levering omvat ook een fleece filterzak.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecyclede materialenGeproduceerd met minder grondstoffen en minder energie. Het gebruik van gerecyclede materialen vermindert de CO2-uitstoot. Innovatieve, duurzame, robuuste en daardoor zeer zuinige machine.
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Maakt langdurig, moeiteloos werken mogelijk.
Insteekbare stroomkabelEenvoudige vervanging van netsnoer, zelfs zonder voorkennis. Reiniging kan zonder onderbreking worden voortgezet. Geen onnodig hoge servicekosten.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 61 dB(A)
- Beschermt de gebruiker tijdens het werk.
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden en 's nachts.
- Ook geschikt voor wat de industrie "dagreiniging" noemt.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
- Gemakkelijke en praktische parkeerpositie van het vloermondstuk op de stofzuiger.
Kabelhaak
- Gemakkelijk opbergen van de stroomkabel.
- De kabel is altijd stevig vastgemaakt tijdens het transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabelhaak
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Onderdelen T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.