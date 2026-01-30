L'aspirateur poussières T 15/1 Adv HEPA se caractérise par sa puissance d'aspiration hors pair, son fonctionnement ultra silencieux, sa robustesse, son rapport qualité-prix impressionnant et ses accessoires complets. Grâce au filtre HEPA 14, le respect des normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène est garanti. Sa robustesse se révèle entre autres au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Grâce à la production à partir de 45 % de matières recyclées*, les ressources sont protégées dès le départ. Étant donné que le T 15/1 Adv HEPA offre un fonctionnement ultra silencieux avec seulement 52 dB(A) tout en fournissant une puissance d'aspiration élevée, il est parfaitement adapté au nettoyage en journée et aux lieux sensibles au bruit. Il est compact, stable et maniable et possède un volume de cuve de 15 litres. La poignée de transport rabattable permet de transporter l'aspirateur de manière ergonomique et près du corps. Le suceur pour fentes et le suceur pour meubles sont inclus et peuvent toujours être rangés à portée de main sur l'aspirateur. La fourniture du T 15/1 Adv HEPA inclut des accessoires particulièrement variés : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium, suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes, suceur pour meubles et filtre HEPA 14.