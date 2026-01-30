Aspirateur poussières T 15/1 Adv HEPA
Le T 15/1 Adv HEPA met l'accent sur l'hygiène, est durable et ultra silencieux tout en fournissant non seulement une puissance d'aspiration élevée, mais aussi un filtre HEPA 14 efficace et de nombreux accessoires.
L'aspirateur poussières T 15/1 Adv HEPA se caractérise par sa puissance d'aspiration hors pair, son fonctionnement ultra silencieux, sa robustesse, son rapport qualité-prix impressionnant et ses accessoires complets. Grâce au filtre HEPA 14, le respect des normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène est garanti. Sa robustesse se révèle entre autres au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Grâce à la production à partir de 45 % de matières recyclées*, les ressources sont protégées dès le départ. Étant donné que le T 15/1 Adv HEPA offre un fonctionnement ultra silencieux avec seulement 52 dB(A) tout en fournissant une puissance d'aspiration élevée, il est parfaitement adapté au nettoyage en journée et aux lieux sensibles au bruit. Il est compact, stable et maniable et possède un volume de cuve de 15 litres. La poignée de transport rabattable permet de transporter l'aspirateur de manière ergonomique et près du corps. Le suceur pour fentes et le suceur pour meubles sont inclus et peuvent toujours être rangés à portée de main sur l'aspirateur. La fourniture du T 15/1 Adv HEPA inclut des accessoires particulièrement variés : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium, suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes, suceur pour meubles et filtre HEPA 14.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.
Filtre HEPA 14 hautes performancesPour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)Parfait pour le nettoyage en journée. Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit. Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Design ergonomique, compact et convivial
- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Câble électrique enfichable
- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Permet d'économiser des frais d'entretien inutiles et élevés.
Enroulement manuel du câble
- Enroulement simple du câble d'alimentation en un tour de main.
- Gain de temps : enroulement du câble en quelques secondes.
- Le câble d'alimentation ne vrille pas et est toujours enroulé.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Concept d'utilisation convivial
- Grand bouton Marche/Arrêt.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Vaste éventail d'accessoires
- Suceur pour sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur fauteuil.
- Panier à filtre haut de gamme et sac filtrant en non tissé.
- Tube d'aspiration télescopique réglable en hauteur et léger en aluminium.
Rangement des accessoires intégré
- Suceur pour fentes et suceur fauteuil : rangement dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Dépression (mbar/kPa)
|185 / 18
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|585
|Volume de la cuve (l)
|15
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|52
|Poids sans accessoires (kg)
|6,4
|Poids emballage inclus (kg)
|10
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|440 x 250 x 410
* Toutes les pièces en plastique, excepté les accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Système intelligent d'enroulement du câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
- Nettoyage en journée
Accessoires
Piéces détachées T 15/1 Adv HEPA
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.