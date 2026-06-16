L'aspirateur poussières compact T 7/1 Classic Adv offre un fonctionnement ultra silencieux de 62 dB(A) et grâce à sa puissance d'aspiration remarquable, il est idéal pour les moquettes et les surfaces dures. Grâce à son faible poids et à sa poignée de transport ergonomique, il se transporte aussi aisément d'une seule main pour franchir les escaliers et les paliers. Le châssis équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes s'entraîne facilement et le coude maniable permet un travail sans fatigue, y compris pendant les missions prolongées. La cuve de 7 litres est protégée par un rebord pare-chocs périphérique, prévenant les dégâts sur les murs, le mobilier et la cuve en elle-même. Le câble d'alimentation à fiche du T 7/1 Classic Adv fait 7,5 mètres de long et peut être remplacé en un clin d'œil par l'utilisateur lui-même au besoin. L'équipement inclut également de série un sac filtrant non tissé.