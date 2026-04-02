Grâce à ses dimensions compactes (33 cm x 17 à 20 cm x 29 cm), l'autolaveuse fonctionnant sur secteur BD 17/5 C est particulièrement adaptée à l'utilisation dans les zones qui n'offrent pas suffisamment d'espace pour les automates de nettoyage classiques et qui doivent toujours faire l'objet d'un nettoyage à la main coûteux. Le carter de la machine est composé de plastique robuste, résistant aux chocs. La brosse-disque et le plateau entraîneur se remplacent facilement en quelques secondes. Des éléments de commande accessibles latéralement garantissent un maniement rapide et pratique. Grâce aux deux poignées, la machine d'un poids de seulement 5 kilogrammes se guide en toute sécurité. À l'aide du régulateur de vitesse de rotation (0 à 450 tr/min), la machine peut être ajustée de façon optimale à la situation de nettoyage en question. Le nettoyage en profondeur, la cristallisation ou le lustrage des surfaces dures et le shampouinage des surfaces recouvertes de moquette s'effectuent rapidement et efficacement. Notamment lors du nettoyage des escaliers, le nettoyage simultané des surfaces horizontales et verticales permet des économies sensibles de temps, d'efforts et de coûts. La BD 17/5 C aide à augmenter l'efficacité du procédé de nettoyage, particulièrement dans le domaine du nettoyage de bâtiments professionnel ou municipal. Les accessoires doivent être commandés en option selon les besoins.