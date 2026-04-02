Trappenreiniger BD 17/5 C
Compacte eenschijfsmachine met snoer voor schrobben, shamponeren, polijsten en kristalliseren van verschillende kleine te reinigen oppervlakken, zoals trappen en raamkozijnen.
Met zijn compacte afmetingen (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) is de BD 17/5 C éénschijfsmachine op het lichtnet geschikt voor oppervlakken waar traditionele vloerreinigingsmachines vanwege hun omvang niet kunnen worden ingezet. In deze situaties is dure handmatige reiniging vaak de enige oplossing. Daarom is de BD 17/5 C interessant voor dit soort oppervlakken voor commerciële en gemeentelijke. De gemakkelijk te bereiken bedieningselementen maken een snelle bediening mogelijk. De bedieningseenheid voor het borsteltoerental (0-450 tpm) en het bijbehorende toebehoren zorgen ervoor dat het apparaat optimaal kan worden afgestemd op de specifieke reinigingstaak: vloerreiniging, kristallisatie of polijsten van harde oppervlakken en shamponering van tapijtoppervlakken. Zowel horizontale als verticale oppervlakken kunnen worden gereinigd, wat het apparaat bijzonder geschikt maakt voor de reiniging van trappen. De perfecte oplossing die zowel tijd, energie als geld bespaart. De behuizing van de BD 17/5 C bestaat uit slagvaste PE. De discborstel en aandrijfpad kunnen heel gemakkelijk worden vervangen. Dankzij de twee handgrepen kan het lichte apparaat (5 kg) veilig worden gehanteerd.
Kenmerken en voordelen
Licht en compactGeschikt voor kleine oppervlakken zoals traptreden of vensterbanken Voor eenvoudig transport
ToerentalregelingAanpasbare snelheid om aan iedere reinigingstaak te voldoen.
Optioneel beschikbare hoekborstelOm dichtbij de randen tot in de hoeken te werken. (Met de optioneel verkrijgbare hoekborstel kan tegelijkertijd horizontaal en verticaal gewerkt worden),
Onderdelen van uitstekende kwaliteit
- Apparaat is vrijwel onderhoudsvrij
Uitgebreid assortiment aan toebehoren
- Voor veelzijdige toepassingen
- Borstels in verschillende hardheden & diameters verkrijgbaar. Ook om tapijt te reinigen.
- Pads & padhouders voor gladde vloeren
Eenvoudige bedieningselementen
- Eenvoudig in gebruik.
Alle toebehoren kunnen worden gedemonteerd
- Plaatsbesparende opberging.
Kan vertikaal of horizontaal gebruikt worden
- Meer flexibiliteit: reinigen van horizontale oppervlakken (bv. traptreden of vensterbanken) en verticale oppervlakken (bv. voorkanten)
Opzetreservoir
- Vergemakkelijkt werken in traphallen (optioneel verkrijgbaar).
Vervanging van borstel en aandrijfplaat
- Snel en eenvoudig aan te passen aan de reinigingsomstandigheden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|170 - 200
|Borsteltoerental (tr/min)
|450
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Stroomsoort (V)
|220 - 230
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|5,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|330 x 136 x 290
Uitvoering
- Regelbare borstelsnelheid
- Werking op elektriciteit
- Tank optioneel: 2.5 l
Toepassingen
- Eenvoudige reiniging van trappen
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
- Voor schoonmaaktoepassingen op krappe plaatsen.
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken