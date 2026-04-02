Met zijn compacte afmetingen (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) is de BD 17/5 C éénschijfsmachine op het lichtnet geschikt voor oppervlakken waar traditionele vloerreinigingsmachines vanwege hun omvang niet kunnen worden ingezet. In deze situaties is dure handmatige reiniging vaak de enige oplossing. Daarom is de BD 17/5 C interessant voor dit soort oppervlakken voor commerciële en gemeentelijke. De gemakkelijk te bereiken bedieningselementen maken een snelle bediening mogelijk. De bedieningseenheid voor het borsteltoerental (0-450 tpm) en het bijbehorende toebehoren zorgen ervoor dat het apparaat optimaal kan worden afgestemd op de specifieke reinigingstaak: vloerreiniging, kristallisatie of polijsten van harde oppervlakken en shamponering van tapijtoppervlakken. Zowel horizontale als verticale oppervlakken kunnen worden gereinigd, wat het apparaat bijzonder geschikt maakt voor de reiniging van trappen. De perfecte oplossing die zowel tijd, energie als geld bespaart. De behuizing van de BD 17/5 C bestaat uit slagvaste PE. De discborstel en aandrijfpad kunnen heel gemakkelijk worden vervangen. Dankzij de twee handgrepen kan het lichte apparaat (5 kg) veilig worden gehanteerd.