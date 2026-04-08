Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp
Balayeuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie, confortable et très productive KM 100/120 R Bp avec vidage hydraulique en hauteur et fonctionnement sans émissions, idéale pour les espaces intérieurs poussiéreux.
Équipée d'un rouleau-balai à suspension oscillante pour un résultat de balayage optimal, notre balayeuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie et sans émissions KM 100/120 R Bp sait se montrer convaincante lors des nettoyages prolongés, notamment dans les espaces intérieurs très poussiéreux. Une brosse latérale escamotable prévient les dégâts sur la machine et le mobilier tandis que la vitesse de rotation de la brosse latérale peut être ajustée en fonction de la quantité de poussière. Le système à filtre rond éprouvé avec 6 mètres carrés de surface filtrante et décolmatage automatique permet toujours un balayage sans dégagement de poussière, même en cas de quantités de poussière importantes, et le vidage hydraulique en hauteur garantit une élimination pratique des matières collectées dans la grande cuve à déchets. Tous les éléments de commande sont facilement accessibles et disposés de manière très conviviale ; le siège conducteur réglable permet, quant à lui, une très bonne visibilité. Toutes les pièces concernées par la maintenance sont faciles d'accès ; le filtre et le rouleau-balai peuvent en outre être remplacés sans outils. La KM 100/120 R peut également être équipée en option d'un toit de protection ou d'un support d'aspirateur complémentaire en fonction des besoins individuels. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus et doivent par conséquent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevéeExcellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Utilisation confortable et sûreConfort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur. Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande. Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreDécolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V)
|24
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|7620
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1270
|Tension de la batterie (V)
|24
|Cuve à déchets (l)
|120
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|498
|Poids emballage inclus (kg)
|500,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Support Home Base
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts.