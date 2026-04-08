Équipée d'un rouleau-balai à suspension oscillante pour un résultat de balayage optimal, notre balayeuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie et sans émissions KM 100/120 R Bp sait se montrer convaincante lors des nettoyages prolongés, notamment dans les espaces intérieurs très poussiéreux. Une brosse latérale escamotable prévient les dégâts sur la machine et le mobilier tandis que la vitesse de rotation de la brosse latérale peut être ajustée en fonction de la quantité de poussière. Le système à filtre rond éprouvé avec 6 mètres carrés de surface filtrante et décolmatage automatique permet toujours un balayage sans dégagement de poussière, même en cas de quantités de poussière importantes, et le vidage hydraulique en hauteur garantit une élimination pratique des matières collectées dans la grande cuve à déchets. Tous les éléments de commande sont facilement accessibles et disposés de manière très conviviale ; le siège conducteur réglable permet, quant à lui, une très bonne visibilité. Toutes les pièces concernées par la maintenance sont faciles d'accès ; le filtre et le rouleau-balai peuvent en outre être remplacés sans outils. La KM 100/120 R peut également être équipée en option d'un toit de protection ou d'un support d'aspirateur complémentaire en fonction des besoins individuels. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus et doivent par conséquent être commandés séparément.