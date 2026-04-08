Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp
Comfortabele, zeer productieve batterij-aangedreven zit-veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp met hydraulische hoge dump en emissievrije werking - ideaal voor stoffige binnenruimtes.
Uitgerust met een pendelende hoofdbezem voor de beste veegresultaten, overtuigt onze batterij-aangedreven, emissievrije KM 100/120 R Bp opzit-veegmachine naar uitgebreide reinigingsklussen, vooral in zeer stoffige binnenruimtes. Een zwenkbare zijborstel voorkomt schade aan machine en omgeving, terwijl de snelheid van de zijborstel kan worden aangepast aan de hoeveelheid stof. Het beproefde ronde filtersysteem met een filteroppervlak van 6 vierkante meter en automatische reiniging maakt altijd stofvrij vegen mogelijk, ook bij veel stof, en het hydraulische hoog-ledigingssysteem zorgt ervoor dat het verzamelde afval in de grote veegcontainer kan gemakkelijk worden weggegooid. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk te bereiken en ook zeer overzichtelijk, de verstelbare bestuurdersstoel zorgt voor een zeer goed overzicht. Alle onderhoudsrelevante onderdelen zijn goed bereikbaar en ook de filter- en borstelrol kunnen zonder gereedschap worden verwisseld. De KM 100/120 R kan ook worden uitgebreid met een optioneel beschermend dak of een stofzuiger bevestiging voor ieders nood te voldoen. De batterij en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart besteld te worden.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij de pendelende hoofdbezem. Groot vulvolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent opbouwconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|7620
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Batterij voltage (V)
|24
|Vuilreservoir (l)
|120
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|498
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|500,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
- Ook perfect geschikt voor logistieke operaties, bv om het magazijn schoon te maken.