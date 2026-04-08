Uitgerust met een pendelende hoofdbezem voor de beste veegresultaten, overtuigt onze batterij-aangedreven, emissievrije KM 100/120 R Bp opzit-veegmachine naar uitgebreide reinigingsklussen, vooral in zeer stoffige binnenruimtes. Een zwenkbare zijborstel voorkomt schade aan machine en omgeving, terwijl de snelheid van de zijborstel kan worden aangepast aan de hoeveelheid stof. Het beproefde ronde filtersysteem met een filteroppervlak van 6 vierkante meter en automatische reiniging maakt altijd stofvrij vegen mogelijk, ook bij veel stof, en het hydraulische hoog-ledigingssysteem zorgt ervoor dat het verzamelde afval in de grote veegcontainer kan gemakkelijk worden weggegooid. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk te bereiken en ook zeer overzichtelijk, de verstelbare bestuurdersstoel zorgt voor een zeer goed overzicht. Alle onderhoudsrelevante onderdelen zijn goed bereikbaar en ook de filter- en borstelrol kunnen zonder gereedschap worden verwisseld. De KM 100/120 R kan ook worden uitgebreid met een optioneel beschermend dak of een stofzuiger bevestiging voor ieders nood te voldoen. De batterij en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart besteld te worden.