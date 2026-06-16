La KM 100/120 R Bp est une balayeuse aspirante autoportée très robuste de taille moyenne. En raison de son alimentation par batterie, elle est tout indiquée pour les espaces intérieurs. La batterie de 240 Ah fournit suffisamment d'énergie pour accomplir des tâches de nettoyage diverses et variées pendant quatre heures. Elle garantit un excellent résultat de balayage grâce au rouleau-balai à suspension oscillante, y compris à la vitesse de travail maximale de 6 km/h. La brosse latérale escamotable protège le mobilier et la machine. La grande cuve à déchets peut être relevée jusqu'à une hauteur de 1,52 mètre, ce qui offre la possibilité de la vider dans les conteneurs les plus divers. Le système à filtre rond éprouvé, doté d'une surface filtrante étendue et d'un décolmatage automatique du filtre, permet un balayage sans dégagement de poussière. Le siège conducteur peut être ajusté en fonction de l'utilisateur afin d'offrir une bonne vue sur la brosse latérale et la zone de travail. Tous les éléments de commande sont disposés de façon claire et facilement accessibles. Les pièces concernées par la maintenance sont faciles d'accès, le filtre et le rouleau-balai peuvent être démontés sans outils. D'autres accessoires comme un toit de protection ou un support pour aspirateur font de la KM 100/120 R un appareil parfaitement polyvalent. La fourniture inclut la batterie et le chargeur.