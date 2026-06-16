Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp Pack
Emissievrij, ideaal voor stoffige interieurs: de KM 100/120 R Bp Pack zitveegmachine met krachtige 240-Ah accu, bijbehorende ingebouwde lader en hydraulische hooglediging van de container.
Extreem robuust en comfortabel, met nul-emissie: onze KM 100/120 R Bp zitveegmachine. Uitgerust met een krachtige 240-Ah-accu en een bijbehorende ingebouwde lader voor tot wel vier uur continu gebruik - ook en vooral in bijzonder stoffige binnenruimtes. Om schade aan meubilair of aan de machine zelf te voorkomen, beschikt de veegmachine over een zwenkbare zijborstel, waarvan de snelheid op elk moment kan worden aangepast aan de hoeveelheid stof die moet worden geveegd. De pendelende hoofbbezem zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten, het beproefde ronde filtersysteem met zes vierkante meter filteroppervlak en automatische reiniging maakt stofvrij vegen op elk moment mogelijk, de grote vuilcontainer maakt langdurig reinigen mogelijk en de hydraulische hoge vuilcontainer legen is perfect voor een handige afvalverwijdering. Tot de gebruiksvriendelijke kenmerken behoren de verstelbare bestuurdersstoel, een zeer goed overzicht en bedieningselementen die duidelijk en gemakkelijk te bereiken zijn. De onderhoudsvriendelijke KM 100/120 R kan ook achteraf worden uitgerust met het optionele beschermdak of een stofzuigerhouder, afhankelijk van de individuele behoeften.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij de pendelende hoofdbezem. Groot vulvolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent opbouwconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|7620
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Capaciteit batterij (Ah)
|240
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|3,5
|Vuilreservoir (l)
|120
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|748
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|750,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
- Ook perfect geschikt voor logistieke operaties, bv om het magazijn schoon te maken.