Extreem robuust en comfortabel, met nul-emissie: onze KM 100/120 R Bp zitveegmachine. Uitgerust met een krachtige 240-Ah-accu en een bijbehorende ingebouwde lader voor tot wel vier uur continu gebruik - ook en vooral in bijzonder stoffige binnenruimtes. Om schade aan meubilair of aan de machine zelf te voorkomen, beschikt de veegmachine over een zwenkbare zijborstel, waarvan de snelheid op elk moment kan worden aangepast aan de hoeveelheid stof die moet worden geveegd. De pendelende hoofbbezem zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten, het beproefde ronde filtersysteem met zes vierkante meter filteroppervlak en automatische reiniging maakt stofvrij vegen op elk moment mogelijk, de grote vuilcontainer maakt langdurig reinigen mogelijk en de hydraulische hoge vuilcontainer legen is perfect voor een handige afvalverwijdering. Tot de gebruiksvriendelijke kenmerken behoren de verstelbare bestuurdersstoel, een zeer goed overzicht en bedieningselementen die duidelijk en gemakkelijk te bereiken zijn. De onderhoudsvriendelijke KM 100/120 R kan ook achteraf worden uitgerust met het optionele beschermdak of een stofzuigerhouder, afhankelijk van de individuele behoeften.