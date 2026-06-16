Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Adaptée aux espaces intérieurs poussiéreux, car sans émissions : la machine autoportée KM 100/120 R Bp Pack avec batterie de 240 Ah, chargeur intégré vidage hydraulique en hauteur et 2 brosses latérales de série.
Extrêmement robuste, sans émissions et en outre très confortable : notre machine autoportée KM 100/120 R Bp. La puissante batterie de 240 Ah et un chargeur intégré assorti permettent jusqu'à quatre heures d'utilisation continue, notamment dans les espaces intérieurs particulièrement poussiéreux. La machine dispose de série de 2 brosses latérales, ce qui accroît le rendement surfacique. Un gyrophare augmente en outre la sécurité en cours de fonctionnement. Pour prévenir les dégâts aussi bien sur le mobilier que sur la machine, cette balayeuse dispose d'une brosse latérale escamotable dont le régime peut être ajusté à tout moment en fonction de la quantité de poussière. Le rouleau-balai à suspension oscillante garantit d'excellents résultats de nettoyage, le système à filtre rond éprouvé avec 6 mètres carrés de surface filtrante et décolmatage automatique permet à tout moment un balayage sans dégagement de poussière, la grande cuve à déchets permet des nettoyages prolongés et le vidage hydraulique en hauteur permet une élimination pratique. La grande facilité d'utilisation de la machine est due à son siège conducteur réglable, à sa très bonne visibilité et à ses éléments de commande faciles à atteindre. Facile d'entretien, la KM 100/120 R Bp peut en outre être équipée ultérieurement d'un toit de protection en option ou d'un support d'aspirateur.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevée
- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Utilisation confortable et sûre
- Confort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V)
|24
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|7620
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1270
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|3,5
|Cuve à déchets (l)
|120
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|748
|Poids emballage inclus (kg)
|750,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1807 x 1290 x 1500
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Support Home Base
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts.