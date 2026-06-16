De Kärcher KM 100/120 R Bp opzitveegmachine is een robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing voor emissievrij vegen. Dankzij de krachtige 240 Ah accu en een ingebouwde lader kunt u tot wel vier uur onafgebroken werken. Deze veegmachine is standaard uitgerust met twee zijbezems, wat de oppervlakteprestatie aanzienlijk verhoogt. Een zwaailicht draagt bij aan de veiligheid. Om schade aan zowel meubilair als de machine te voorkomen, beschikt de veegmachine over een zwenkbare zijbezem. De snelheid hiervan is aanpasbaar aan de hoeveelheid te vegen stof. De zwevende walsbezem zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten, terwijl het beproefde ronde filtersysteem met 6 vierkante meter filteroppervlak en automatische reiniging te allen tijde stofvrij vegen garandeert. De grote afvalcontainer maakt lange reinigingsbeurten mogelijk en de hydraulische hooglediging zorgt voor een gemakkelijke afvalverwerking. De verstelbare bestuurdersstoel, het uitstekende zicht en de gemakkelijk bereikbare bedieningselementen dragen bij aan het gebruiksgemak. Bovendien is de machine eenvoudig te onderhouden en kan deze optioneel worden uitgebreid met een beschermend dak of een stofzuigerhouder.