Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Nulemissie, ideaal voor stoffige interieurs: de KM 100/120 R Bp Pack opzitveegmachine met een 240 Ah accu, ingebouwde lader, hydraulische hooglediging en standaard twee zijbezems.
De Kärcher KM 100/120 R Bp opzitveegmachine is een robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing voor emissievrij vegen. Dankzij de krachtige 240 Ah accu en een ingebouwde lader kunt u tot wel vier uur onafgebroken werken. Deze veegmachine is standaard uitgerust met twee zijbezems, wat de oppervlakteprestatie aanzienlijk verhoogt. Een zwaailicht draagt bij aan de veiligheid. Om schade aan zowel meubilair als de machine te voorkomen, beschikt de veegmachine over een zwenkbare zijbezem. De snelheid hiervan is aanpasbaar aan de hoeveelheid te vegen stof. De zwevende walsbezem zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten, terwijl het beproefde ronde filtersysteem met 6 vierkante meter filteroppervlak en automatische reiniging te allen tijde stofvrij vegen garandeert. De grote afvalcontainer maakt lange reinigingsbeurten mogelijk en de hydraulische hooglediging zorgt voor een gemakkelijke afvalverwerking. De verstelbare bestuurdersstoel, het uitstekende zicht en de gemakkelijk bereikbare bedieningselementen dragen bij aan het gebruiksgemak. Bovendien is de machine eenvoudig te onderhouden en kan deze optioneel worden uitgebreid met een beschermend dak of een stofzuigerhouder.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij de pendelende hoofdbezem. Groot vulvolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent opbouwconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|7620
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Capaciteit batterij (Ah)
|240
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|3,5
|Vuilreservoir (l)
|120
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|748
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|750,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1807 x 1290 x 1500
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
- Ook perfect geschikt voor logistieke operaties, bv om het magazijn schoon te maken.