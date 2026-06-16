Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Adaptée aux espaces intérieurs poussiéreux : la machine autoportée sans émissions KM 100/120 R Bp Pack dotée d'une puissante batterie Li-Ion de 180 Ah, d'un chargeur rapide et d'un vidage hydraulique en hauteur.
La KM 100/120 R Lithium-Ion est une balayeuse aspirante autoportée très robuste de taille moyenne. En raison de son alimentation par batterie, elle est tout indiquée pour les espaces intérieurs. La batterie lithium-ion de 180 Ah fournit suffisamment d'énergie pour accomplir des tâches de nettoyage diverses et variées pendant quatre heures. La capacité de la batterie disponible peut être consultée à tout moment sur l'écran. La machine garantit un excellent résultat de balayage grâce au rouleau-balai à suspension oscillante, y compris à la vitesse de travail maximale de 6 km/h. La brosse latérale escamotable protège le mobilier et la machine. La grande cuve à déchets peut être relevée jusqu'à une hauteur de 1,52 mètre, ce qui offre la possibilité de la vider dans les conteneurs les plus divers. Le système à filtre rond éprouvé, doté d'une surface filtrante étendue et d'un décolmatage automatique du filtre, permet un balayage sans dégagement de poussière. Le siège conducteur peut être ajusté en fonction de l'utilisateur afin d'offrir une bonne vue sur la brosse latérale et la zone de travail. Tous les éléments de commande sont disposés de façon claire et facilement accessibles. Les pièces concernées par la maintenance sont faciles d'accès, le filtre et le rouleau-balai peuvent être démontés sans outils. La batterie Lithium-Ion et le chargeur sont inclus dans la livraison.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevéeExcellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Utilisation confortable et sûreConfort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur. Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande. Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.
Batteries lithium-ion longue duréeChargeur rapide pour une recharge complète de la batterie en seulement deux heures. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau. Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V)
|24
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|7620
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1270
|Capacité de la batterie (Ah)
|180
|Tension de la batterie (V)
|25,6
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Cuve à déchets (l)
|120
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|548
|Poids emballage inclus (kg)
|550,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts.