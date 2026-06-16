Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
Voor stoffige binnenruimtes: de emissievrije KM 100/120 R Bp Pack zitveegmachine met krachtige 160 Ah Li-Ion accu, snellader en hydraulische hoogkiep.
De KM 100/120 R Li-Ion is een zeer robuuste, middelgrote veegzuigmachine. De accu-aandrijving maakt hem bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis. De 160 Ah lithium-ion-accu levert voldoende vermogen om een groot aantal reinigingstaken gedurende 4 uur uit te voeren. De beschikbare accucapaciteit kan op elk moment van het display worden afgelezen. De machine levert een zeer goed veegresultaat dankzij de oscillerende veegrol, zelfs bij de maximale werksnelheid van 6 km/u. De zwenkbare zijborstel beschermt het meubilair en de machine. De grote vuilcontainer kan tot 1,52 meter opgetild worden, zodat deze in een groot aantal verschillende containers geleegd kan worden. Het beproefde ronde filtersysteem met een groot filteroppervlak en automatische filterreiniging maakt stofvrij vegen mogelijk. De bestuurdersstoel kan worden aangepast aan de bestuurder, zodat hij een goed zicht heeft op de zijborstel en het werkgebied. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk en gemakkelijk te bereiken. De onderhoudsrelevante onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en het filter en de veegrol kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. De levering omvat een lithium-ion batterij en lader.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij de pendelende hoofdbezem. Groot vulvolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Lithium-ionbatterijen met een lange levensduurSnellader om de batterij in slechts 2 uur op te laden Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen. Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
Groot filteroppervlak met automatische reiniging
- Automatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen.
- Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur.
- Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent opbouwconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|7620
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Capaciteit batterij (Ah)
|180
|Batterij voltage (V)
|25,6
|Looptijd batterij (u)
|max. 3
|Vuilreservoir (l)
|120
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|548
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|550,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Videos
Toepassingen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
- Ook perfect geschikt voor logistieke operaties, bv om het magazijn schoon te maken.