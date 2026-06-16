De KM 100/120 R Li-Ion is een zeer robuuste, middelgrote veegzuigmachine. De accu-aandrijving maakt hem bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis. De 160 Ah lithium-ion-accu levert voldoende vermogen om een groot aantal reinigingstaken gedurende 4 uur uit te voeren. De beschikbare accucapaciteit kan op elk moment van het display worden afgelezen. De machine levert een zeer goed veegresultaat dankzij de oscillerende veegrol, zelfs bij de maximale werksnelheid van 6 km/u. De zwenkbare zijborstel beschermt het meubilair en de machine. De grote vuilcontainer kan tot 1,52 meter opgetild worden, zodat deze in een groot aantal verschillende containers geleegd kan worden. Het beproefde ronde filtersysteem met een groot filteroppervlak en automatische filterreiniging maakt stofvrij vegen mogelijk. De bestuurdersstoel kan worden aangepast aan de bestuurder, zodat hij een goed zicht heeft op de zijborstel en het werkgebied. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk en gemakkelijk te bereiken. De onderhoudsrelevante onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en het filter en de veegrol kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. De levering omvat een lithium-ion batterij en lader.