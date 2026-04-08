Balayeuse aspirante KM 100/120 R G
Machine autoportée polyvalente KM 100/120 R G avec vidage en hauteur hydraulique pour plus de confort et système à filtre rond efficace avec décolmatage automatique pour un balayage presque sans dégagement de poussière.
Qu'il s'agisse de surfaces extérieures très poussiéreuses ou d'espaces intérieurs bien ventilés : la machine autoportée robuste KM 100/120 R G de Kärcher s'illustre par sa grande polyvalence, ses excellents résultats de balayage et ses possibilités variées d'adaptation individuelle aux besoins de nos clients. Grâce à son rouleau-balai à suspension oscillante, elle vient aisément à bout des configurations de sol les plus diverses alors que le grand volume de la cuve à déchets de 120 litres, la brosse latérale rabattable ainsi que la vitesse de travail de 7 km/h permettent des balayages d'envergure rapides, sans risque pour le mobilier ou la machine. L'utilisateur bénéficie d'une utilisation facile et ergonomique, d'un vidage en hauteur automatique pour plus de confort (jusqu'à 152 cm) ainsi que d'une l'excellente vue sur les surfaces à nettoyer. Un système à filtre rond éprouvé, doté d'une grande surface filtrante de 6 m², permet un balayage continu, presque sans dégagement de poussière, et ce, peu importe la quantité de saletés ; en effet, le décolmatage automatique du filtre multiplie par deux la durée de vie du filtre et protège la santé de l'utilisateur. Les kits disponibles en option offrent en outre la possibilité d'une adaptation plus personnalisée de l'équipement à pratiquement tous les besoins des clients.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevéeExcellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Utilisation confortable et sûreConfort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur. Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande. Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.
Grande surface filtrante avec décolmatage automatique du filtreDécolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|hydraulique
|Entraînement – puissance (kW)
|6,3
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|7000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|8890
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1270
|Cuve à déchets (l)
|120
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|7
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|572,9
|Poids, en état de marche (kg)
|570
|Poids emballage inclus (kg)
|575
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Catalyseur
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Brosses latérales, à commande pneumatique
- Support Home Base
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Adaptée aux applications dans les entrepôts extérieurs, sur les aires de chargement et sur les chantiers