Qu'il s'agisse de surfaces extérieures très poussiéreuses ou d'espaces intérieurs bien ventilés : la machine autoportée robuste KM 100/120 R G de Kärcher s'illustre par sa grande polyvalence, ses excellents résultats de balayage et ses possibilités variées d'adaptation individuelle aux besoins de nos clients. Grâce à son rouleau-balai à suspension oscillante, elle vient aisément à bout des configurations de sol les plus diverses alors que le grand volume de la cuve à déchets de 120 litres, la brosse latérale rabattable ainsi que la vitesse de travail de 7 km/h permettent des balayages d'envergure rapides, sans risque pour le mobilier ou la machine. L'utilisateur bénéficie d'une utilisation facile et ergonomique, d'un vidage en hauteur automatique pour plus de confort (jusqu'à 152 cm) ainsi que d'une l'excellente vue sur les surfaces à nettoyer. Un système à filtre rond éprouvé, doté d'une grande surface filtrante de 6 m², permet un balayage continu, presque sans dégagement de poussière, et ce, peu importe la quantité de saletés ; en effet, le décolmatage automatique du filtre multiplie par deux la durée de vie du filtre et protège la santé de l'utilisateur. Les kits disponibles en option offrent en outre la possibilité d'une adaptation plus personnalisée de l'équipement à pratiquement tous les besoins des clients.