Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G
Veelzijdige zitveegmachine KM 100/120 R G met comfortabele, hydraulische hooglediging van de vuilcontainer en doeltreffend rondfiltersysteem met automatische reiniging voor nagenoeg stofvrij vegen.
Of u nu werkt in zeer stoffige buitengebieden of in goed geventileerde binnenruimten: de robuuste KM 100/120 R G zitveegmachine van Kärcher overtuigt door zijn grote veelzijdigheid, uitstekende veegresultaten en een groot aantal opties die aan de individuele wensen van de klant kunnen worden aangepast. Dankzij de pendelende hoofdbezem pakt hij moeiteloos de meest uiteenlopende vloertexturen aan, terwijl de grote vuilcontainerinhoud van 120 liter, de zwenkbare zijborstel en een werksnelheid van 7 km/u zorgen voor uitgebreid en snel vegen zonder schade aan het meubilair of de machine. Gebruikers profiteren van de eenvoudige en ergonomische bediening, de handige en automatische lediging van de hoge vuilcontainer (tot 152 cm) en het uitstekende zicht op de te reinigen oppervlakken. Een beproefd rondfiltersysteem met een filteroppervlak van 6 m² maakt continu vegen zonder stof mogelijk - de automatische filterreiniging verdubbelt de levensduur van de filters en beschermt de gezondheid van de gebruiker, ongeacht de hoeveelheid vuil. Bovendien maken optionele aanbouwsets het mogelijk om de uitrusting nog verder aan te passen aan praktisch alle eisen van de klant.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij de pendelende hoofdbezem. Groot vulvolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent opbouwconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Hydraulisch
|Aandrijving - vermogen (kW)
|6,3
|Aandrijving
|Benzine
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|7000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|8890
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Vuilreservoir (l)
|120
|Stijgingspercentage (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|7
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|572,9
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|570
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|575
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Met katalysator
- Zijbezem, automatisch pendelend
- zijbezem pneumatisch bediend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
- Geschikt voor toepassingen in externe magazijnen, laadruimtes en bouwplaatsen