Of u nu werkt in zeer stoffige buitengebieden of in goed geventileerde binnenruimten: de robuuste KM 100/120 R G zitveegmachine van Kärcher overtuigt door zijn grote veelzijdigheid, uitstekende veegresultaten en een groot aantal opties die aan de individuele wensen van de klant kunnen worden aangepast. Dankzij de pendelende hoofdbezem pakt hij moeiteloos de meest uiteenlopende vloertexturen aan, terwijl de grote vuilcontainerinhoud van 120 liter, de zwenkbare zijborstel en een werksnelheid van 7 km/u zorgen voor uitgebreid en snel vegen zonder schade aan het meubilair of de machine. Gebruikers profiteren van de eenvoudige en ergonomische bediening, de handige en automatische lediging van de hoge vuilcontainer (tot 152 cm) en het uitstekende zicht op de te reinigen oppervlakken. Een beproefd rondfiltersysteem met een filteroppervlak van 6 m² maakt continu vegen zonder stof mogelijk - de automatische filterreiniging verdubbelt de levensduur van de filters en beschermt de gezondheid van de gebruiker, ongeacht de hoeveelheid vuil. Bovendien maken optionele aanbouwsets het mogelijk om de uitrusting nog verder aan te passen aan praktisch alle eisen van de klant.