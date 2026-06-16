Balayeuse aspirante KM 125/130 Bp + KSSB
La balayeuse autoportée KM 125/130 R Bp+KSSB entraînée par batterie, contenant des balais latéraux ventraux révolutionnaires, le système de décolmatage du filtre Tact et l'adaptation automatique du balai principal au niveau d'usure.
La machine vous aide à économiser du temps et des ressources. La balayeuse autoportée KM 125/130 R Bp n'est pas seulement écologique grâce à son entraînement électrique, mais elle vous aide également à économiser du temps et des ressources grâce au concept de balayage intelligent. Vous n'aurez plus besoin que la moitié des tours de balayage que d'autres machines pour nettoyer les coins. En choisissant le balai latéral ventral bien conçu, vous pouvez balayer les coins en une seule étape. Plus besoin d'un balayage manuel. Même les trottoirs n'offrent plus de problèmes, comme le balai central est positionné sur l'essieu arrière. Le système "Teach System" surveille l'usure et adapte la hauteur du balai à cette usure. De cette façon les résultats de balayage seront toujours parfaits. En appuyant sur un seul bouton, vous avez le choix entre trois niveaux différents pour adapter la pression des brosses à la salissure et au type de la surface. Grâce au décolmatage du filtre breveté Tact il est possible de travailler sans aucune émission de poussières. Le système à clé "Kärcher Intelligent Key System" permet d'attribuer facilement des droits d'utilisation. Les paramètres principaux comme le degré d'usure du balai et la pression des brosses sélectionnée sont montrés sur l'écran multifonctions.
Caractéristiques et avantages
Balai ventral
- Plus de balayage fastidieux à la main.
- Nettoyage des coins facile, rapide et propre.
- Économie de temps et de coûts étant donné qu’il n’est plus nécessaire de procéder à un nettoyage préalable manuel ou à de multiples manœuvres.
Décolmatage automatique du filtre performant et innovant
- Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal.
- Nettoyage automatique.
- Eléments filtrants haute performance.
Système Teach
- Compensation d’usure automatique du balai principal.
- Pression sur le balai réglable à 3 niveaux en appuyant tout simplement sur le bouton.
- Moins d'usure en mode eco!efficiency.
Kärcher Intelligent Key
- Programmes dans 28 langues différentes.
- Attribution des droits d'accès à l'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
- La machine ne peut fonctionner qu'avec la clé KIK.
Balai sur l’essieu arrière
- Les obstacles et rampes sont surmontés en toute sécurité.
- Accès aisé au balai. Peut être remplacé en moins de 5 minutes.
- Le balai peut être contrôlé en quelques secondes.
Panneau de contrôle
- Affichage des données de la machine sur l'écran (p. ex. indicateur d'usure du rouleau de balayage principal).
- Code couleur.
- Bouton unique pour toutes les opérations de balayage.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|hydraulique
|Entraînement – puissance (kW)
|2,15
|Type d'entraînement
|Batterie
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|13600
|Largeur de travail (mm)
|880
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1250
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1700
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Cuve à déchets (l)
|130
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|530,8
|Poids, en état de marche (kg)
|840
|Poids emballage inclus (kg)
|530,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
- Brosse latérale en demi-lune
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Kärcher Intelligent Key
- Système start-stop
- Système Teach
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- Décolmatage du filtre Tact
- afficheur multifonction intégré
- Langues d'utilisateur/droits d'utilisateur individuels
- Concept de service partagé
- Support Home Base
- Balai principal sur essieu arrière
- Balayage dynamique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parkings
- Production
- Zones logistiques
- Hôtels
- Commerces
- Zones de stockage
- Chemins