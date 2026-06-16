La machine vous aide à économiser du temps et des ressources. La balayeuse autoportée KM 125/130 R Bp n'est pas seulement écologique grâce à son entraînement électrique, mais elle vous aide également à économiser du temps et des ressources grâce au concept de balayage intelligent. Vous n'aurez plus besoin que la moitié des tours de balayage que d'autres machines pour nettoyer les coins. En choisissant le balai latéral ventral bien conçu, vous pouvez balayer les coins en une seule étape. Plus besoin d'un balayage manuel. Même les trottoirs n'offrent plus de problèmes, comme le balai central est positionné sur l'essieu arrière. Le système "Teach System" surveille l'usure et adapte la hauteur du balai à cette usure. De cette façon les résultats de balayage seront toujours parfaits. En appuyant sur un seul bouton, vous avez le choix entre trois niveaux différents pour adapter la pression des brosses à la salissure et au type de la surface. Grâce au décolmatage du filtre breveté Tact il est possible de travailler sans aucune émission de poussières. Le système à clé "Kärcher Intelligent Key System" permet d'attribuer facilement des droits d'utilisation. Les paramètres principaux comme le degré d'usure du balai et la pression des brosses sélectionnée sont montrés sur l'écran multifonctions.