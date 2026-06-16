Veeg-/zuigmachine KM 125/130 Bp + KSSB
De batterij-aangedreven KM 125/130 R Bp+KSSB zitveegmachine met revolutionaire sikkelvormige zijbezems, Tact-filterreinigingsysteem en automatische aanpassing van de hoofdbezem aan de mate van slijtage.
Dit bespaart tijd en hulpbronnen. De KM 125/130 R Bp zitveeg-/zuigmachine is niet alleen milieuvriendelijk vanwege de elektrische aandrijving, u bespaart ook tijd en hulpbronnen dankzij het intelligente veegconcept. Hiermee zijn voor hoeken maar half zo veel veegbeurten nodig als met andere machines. Als u de optionele sikkelvormige zijbezem kiest, kunnen hoeken in één veegbeurt worden gereinigd. Zonder handmatig vegen. Ook stoepjes vormen geen probleem doordat de hoofdbezem tussen de achterwielen is aangebracht. Het Teach System bewaakt de slijtage en past de hoogte van de bezem hieraan aan. Zo zijn de veegresultaten altijd optimaal. Met een druk op de knop kan een van de drie instellingen worden gekozen om de borsteldruk af te stemmen op de vervuiling en het type oppervlak. Dankzij de gepatenteerde Tact-filterreiniging kunt u stofvrij werken en met het Kärcher Intelligent Key System kunnen eenvoudig gebruikersrechten worden toegekend. Op de multifunctionele display worden belangrijke parameters aangegeven zoals de slijtagegraad van de walsborstel en de geselecteerde borsteldruk.
Kenmerken en voordelen
Sikkelbezem
- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.
- Kosten besparen omdat handmatige voorreiniging of meerdere ritten niet meer nodig zijn.
Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem
- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.
- Filterelement met 4-voudige capaciteit.
Aanleersysteem
- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.
- Minder slijtage in de Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
- Programmeerbaar in 28 verschillende talen.
- Toekenning van gebruikersrechten voor machine-instellingen
- Machine kan alleen met Kärcher Intelligent Key verplaatst worden.
Walsborstel op de achteras
- Betere reiniging van hogere vooruitspringende delen.
- Comfortabele toegang tot en vervanging van de walsborstel in minder dan 5 minuten.
- Controle van de walsborstel in een paar seconden.
Bedieningspaneel
- De machinegegevens worden op het scherm getoond (bv. weergave van de slijtage van de hoofdbezem).
- Kleurcodering.
- Easy Operation-schakelaar om de machine te starten, te rijden en te vegen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Hydraulisch
|Aandrijving - vermogen (kW)
|2,15
|Aandrijving
|Batterij
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|10000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|13600
|Werkbreedte (mm)
|880
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1250
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1700
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Vuilreservoir (l)
|130
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|530,8
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|840
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|530,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
- Roterende zijbezem
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Kärcher Intelligent Key
- Start / Stop systeem
- Aanleersysteem
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Tact filterreiniging
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten
- Shared service concept
- Optie voor vastmaken van Home Base
- Hoofdwalsborstel op de achteras
- Dynamisch vegen
Videos
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