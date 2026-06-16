Dit bespaart tijd en hulpbronnen. De KM 125/130 R Bp zitveeg-/zuigmachine is niet alleen milieuvriendelijk vanwege de elektrische aandrijving, u bespaart ook tijd en hulpbronnen dankzij het intelligente veegconcept. Hiermee zijn voor hoeken maar half zo veel veegbeurten nodig als met andere machines. Als u de optionele sikkelvormige zijbezem kiest, kunnen hoeken in één veegbeurt worden gereinigd. Zonder handmatig vegen. Ook stoepjes vormen geen probleem doordat de hoofdbezem tussen de achterwielen is aangebracht. Het Teach System bewaakt de slijtage en past de hoogte van de bezem hieraan aan. Zo zijn de veegresultaten altijd optimaal. Met een druk op de knop kan een van de drie instellingen worden gekozen om de borsteldruk af te stemmen op de vervuiling en het type oppervlak. Dankzij de gepatenteerde Tact-filterreiniging kunt u stofvrij werken en met het Kärcher Intelligent Key System kunnen eenvoudig gebruikersrechten worden toegekend. Op de multifunctionele display worden belangrijke parameters aangegeven zoals de slijtagegraad van de walsborstel en de geselecteerde borsteldruk.