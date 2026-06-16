Balayeuse aspirante KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
La KM 125/130 R Bp Pack: une balayeuse autoportée facilement réglable à entraînement électrique (batterie inclus), système de décolmatage du filtre Tact, balai latéral ventral et système Teach pour une adaptation automatique du balai principal au niveau d'usure.
Tout aussi uniques que vos souhaits: la balayeuse autoportée KM 125/130 R Bp Pack facilement configurable est équipée d'un vidage en hauteur hydraulique du réservoir à déchets. Même la version de base produit une vive impression en balayant les coins. La KM 125 n'a besoin que la moitié des tours de balayage que d'autres machines pour nettoyer les coins. Le balai latéral ventral permet de balayer les coins en une seule étape. Plus besoin de balayer à la main. Grâce à d'autres brevets comme le décolmatage automatique du filtre Tact, il est possible de nettoyer sans aucune émission de poussières. Et le système à clé "Kärcher Intelligent Key System" attribue les droits aux utilisateurs de façon tout à fait simple. Les obstacles sont franchis en toute sécurité grâce au balai principal qui se situe sur l'essieu arrière. Si une usure est détectée, le système Teach System adapte la hauteur du balai automatiquement. De cette façon les résultats de nettoyage sont toujours optimaux. Vous avez le choix entre trois niveaux différents de pression des brosses, en fonction du degré de la salissure et du type de la surface. La pression des brosses sélectionnée et le niveau d'usure sont montrés sur l'écran multifonctionnel. La version à entraînement électrique convient également au nettoyage à l'intérieur.
Caractéristiques et avantages
Balai ventral
- Plus de balayage fastidieux à la main.
- Nettoyage des coins facile, rapide et propre.
- Économie de temps et de coûts étant donné qu’il n’est plus nécessaire de procéder à un nettoyage préalable manuel ou à de multiples manœuvres.
Décolmatage automatique du filtre performant et innovant
- Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal.
- Nettoyage automatique.
- Eléments filtrants haute performance.
Système Teach
- Compensation d’usure automatique du balai principal.
- Pression sur le balai réglable à 3 niveaux en appuyant tout simplement sur le bouton.
- Moins d'usure en mode eco!efficiency.
Kärcher Intelligent Key
- Programmes dans 28 langues différentes.
- Attribution des droits d'accès à l'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
- La machine ne peut fonctionner qu'avec la clé KIK.
Balai sur l’essieu arrière
- Les obstacles et rampes sont surmontés en toute sécurité.
- Accès aisé au balai. Peut être remplacé en moins de 5 minutes.
- Le balai peut être contrôlé en quelques secondes.
Panneau de contrôle
- Affichage des données de la machine sur l'écran (p. ex. indicateur d'usure du rouleau de balayage principal).
- Code couleur.
- Bouton unique pour toutes les opérations de balayage.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|hydraulique
|Entraînement – puissance (V/kW)
|24 / 2,15
|Type d'entraînement
|Batterie
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|13600
|Largeur de travail (mm)
|880
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1250
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1700
|Capacité de la batterie (Ah)
|400
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Cuve à déchets (l)
|130
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|838,1
|Poids, en état de marche (kg)
|840
|Poids emballage inclus (kg)
|840,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues, pneus à air
- Brosse latérale en demi-lune
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Kärcher Intelligent Key
- Système start-stop
- Système Teach
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- Décolmatage du filtre Tact
- afficheur multifonction intégré
- Langues d'utilisateur/droits d'utilisateur individuels
- Concept de service partagé
- Support Home Base
- Balai principal sur essieu arrière
- Balayage dynamique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parkings
- Production
- Zones logistiques
- Hôtels
- Commerces
- Zones de stockage
- Chemins