Tout aussi uniques que vos souhaits: la balayeuse autoportée KM 125/130 R Bp Pack facilement configurable est équipée d'un vidage en hauteur hydraulique du réservoir à déchets. Même la version de base produit une vive impression en balayant les coins. La KM 125 n'a besoin que la moitié des tours de balayage que d'autres machines pour nettoyer les coins. Le balai latéral ventral permet de balayer les coins en une seule étape. Plus besoin de balayer à la main. Grâce à d'autres brevets comme le décolmatage automatique du filtre Tact, il est possible de nettoyer sans aucune émission de poussières. Et le système à clé "Kärcher Intelligent Key System" attribue les droits aux utilisateurs de façon tout à fait simple. Les obstacles sont franchis en toute sécurité grâce au balai principal qui se situe sur l'essieu arrière. Si une usure est détectée, le système Teach System adapte la hauteur du balai automatiquement. De cette façon les résultats de nettoyage sont toujours optimaux. Vous avez le choix entre trois niveaux différents de pression des brosses, en fonction du degré de la salissure et du type de la surface. La pression des brosses sélectionnée et le niveau d'usure sont montrés sur l'écran multifonctionnel. La version à entraînement électrique convient également au nettoyage à l'intérieur.