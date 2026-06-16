Net zo uniek als uw vereisten: de eenvoudig configureerbare KM 125/130 R Bp Pack zitveeg-zuigmachine met elektrohydraulische hoge lediging van het vuilreservoir. Ook de standaarduitvoering maakt indruk bij het vegen van hoeken. Met de KM 125 zijn voor hoeken maar half zo veel veegbeurten nodig als met andere machines. De optionele sikkelvormige zijbezem maakt hoeken in één veegbeurt schoon. Met de hand vegen is niet meer nodig. Dankzij andere patenten zoals de Tact-filterreiniging kunt u stofvrij werken en met het Kärcher Intelligent Key System wijst u eenvoudig gebruikersrechten toe. Obstakels vormen geen enkel probleem doordat de hoofdbezem tussen de achterwielen is aangebracht. Als slijtage wordt gedetecteerd, past het Teach System de hoogte van de bezem automatisch aan. Zo zijn de veegresultaten altijd optimaal. U heeft de keuze uit drie verschillende borstelinstellingen, afhankelijk van de vervuiling en het type oppervlak. De geselecteerde borsteldruk en de mate van slijtage worden aangegeven op de multifunctionele display. De uitvoering met elektrische aandrijving is ook geschikt voor binnenreiniging.