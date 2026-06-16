Veeg-/zuigmachine KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
De KM 125/130 R Bp Pack: eenvoudig aanpasbare zitveeg-zuigmachine met elektrische aandrijving (batterij inbegrepen), Tact-filterreinigingsysteem, optionele sikkelvormige zijbezem en Teach-systeem voor automatische aanpassing van de hoofdbezem aan de mate van slijtage.
Net zo uniek als uw vereisten: de eenvoudig configureerbare KM 125/130 R Bp Pack zitveeg-zuigmachine met elektrohydraulische hoge lediging van het vuilreservoir. Ook de standaarduitvoering maakt indruk bij het vegen van hoeken. Met de KM 125 zijn voor hoeken maar half zo veel veegbeurten nodig als met andere machines. De optionele sikkelvormige zijbezem maakt hoeken in één veegbeurt schoon. Met de hand vegen is niet meer nodig. Dankzij andere patenten zoals de Tact-filterreiniging kunt u stofvrij werken en met het Kärcher Intelligent Key System wijst u eenvoudig gebruikersrechten toe. Obstakels vormen geen enkel probleem doordat de hoofdbezem tussen de achterwielen is aangebracht. Als slijtage wordt gedetecteerd, past het Teach System de hoogte van de bezem automatisch aan. Zo zijn de veegresultaten altijd optimaal. U heeft de keuze uit drie verschillende borstelinstellingen, afhankelijk van de vervuiling en het type oppervlak. De geselecteerde borsteldruk en de mate van slijtage worden aangegeven op de multifunctionele display. De uitvoering met elektrische aandrijving is ook geschikt voor binnenreiniging.
Kenmerken en voordelen
Sikkelbezem
- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.
- Kosten besparen omdat handmatige voorreiniging of meerdere ritten niet meer nodig zijn.
Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem
- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.
- Filterelement met 4-voudige capaciteit.
Aanleersysteem
- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.
- Minder slijtage in de Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
- Programmeerbaar in 28 verschillende talen.
- Toekenning van gebruikersrechten voor machine-instellingen
- Machine kan alleen met Kärcher Intelligent Key verplaatst worden.
Walsborstel op de achteras
- Betere reiniging van hogere vooruitspringende delen.
- Comfortabele toegang tot en vervanging van de walsborstel in minder dan 5 minuten.
- Controle van de walsborstel in een paar seconden.
Bedieningspaneel
- De machinegegevens worden op het scherm getoond (bv. weergave van de slijtage van de hoofdbezem).
- Kleurcodering.
- Easy Operation-schakelaar om de machine te starten, te rijden en te vegen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Hydraulisch
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|24 / 2,15
|Aandrijving
|Batterij
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|10000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|13600
|Werkbreedte (mm)
|880
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1250
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1700
|Capaciteit batterij (Ah)
|400
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|Ongev. 4
|Vuilreservoir (l)
|130
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|838,1
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|840
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|840,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inbegrepen bij levering
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Wielen met luchtbanden
- Roterende zijbezem
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Kärcher Intelligent Key
- Start / Stop systeem
- Aanleersysteem
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Tact filterreiniging
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten
- Shared service concept
- Optie voor vastmaken van Home Base
- Hoofdwalsborstel op de achteras
- Dynamisch vegen
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