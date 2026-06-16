Fini le balayage manuel des coins ! Notre balayeuse autoportée à moteur à diesel KM 125/130 R D+KSSB rend ce gros boulot superflu. Grâce au balai latéral ventral, une innovation brevetée de Kärcher, vous pouvez nettoyer les coins en une seule étape de façon rapide et simple. La machine peut se vanter de divers brevets et de nombreuses fonctions pratiques comme le vidage en hauteur hydraulique du réservoir à déchets, le décolmatage du filtre complètement automatique Tact pour un nettoyage presque sans aucune émission de poussières et le système à clé 'Intelligent Key System' de Kärcher à l'aide duquel vous pouvez attribuer les droits aux différents utilisateurs. Le balai principal se trouve sur l'essieu arrière ce qui permet au machine de franchir les obstacles sans effort et en toute sécurité. En plus, la hauteur du balai principal est adaptée automatiquement au niveau de l'usure par lesystème 'Teach System'. L'accès a ce balai est d'ailleurs excellent à cette location. Vous avez le choix entre trois niveaux de pression des brosses différents, en fonction du degré de la salaté et du type de la surface. Et finalement il est aussi possible de contrôler la pression des brosses et le niveau de l'usure sur l'écran multifonctionnel.