Balayeuse aspirante KM 125/130 R D+KSSB
La balayeuse autoportée KM 125/130 R D+KSSB à moteur à diesel, contenant des balais latéraux ventraux révolutionnaires, le système de décolmatage du filtre Tact et l'adaptation automatique du balai principal au niveau d'usure.
Fini le balayage manuel des coins ! Notre balayeuse autoportée à moteur à diesel KM 125/130 R D+KSSB rend ce gros boulot superflu. Grâce au balai latéral ventral, une innovation brevetée de Kärcher, vous pouvez nettoyer les coins en une seule étape de façon rapide et simple. La machine peut se vanter de divers brevets et de nombreuses fonctions pratiques comme le vidage en hauteur hydraulique du réservoir à déchets, le décolmatage du filtre complètement automatique Tact pour un nettoyage presque sans aucune émission de poussières et le système à clé 'Intelligent Key System' de Kärcher à l'aide duquel vous pouvez attribuer les droits aux différents utilisateurs. Le balai principal se trouve sur l'essieu arrière ce qui permet au machine de franchir les obstacles sans effort et en toute sécurité. En plus, la hauteur du balai principal est adaptée automatiquement au niveau de l'usure par lesystème 'Teach System'. L'accès a ce balai est d'ailleurs excellent à cette location. Vous avez le choix entre trois niveaux de pression des brosses différents, en fonction du degré de la salaté et du type de la surface. Et finalement il est aussi possible de contrôler la pression des brosses et le niveau de l'usure sur l'écran multifonctionnel.
Caractéristiques et avantages
Balai ventral
- Plus de balayage fastidieux à la main.
- Nettoyage des coins facile, rapide et propre.
- Économie de temps et de coûts étant donné qu’il n’est plus nécessaire de procéder à un nettoyage préalable manuel ou à de multiples manœuvres.
Décolmatage automatique du filtre performant et innovant
- Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal.
- Nettoyage automatique.
- Eléments filtrants haute performance.
Système Teach
- Compensation d’usure automatique du balai principal.
- Pression sur le balai réglable à 3 niveaux en appuyant tout simplement sur le bouton.
- Moins d'usure en mode eco!efficiency.
Kärcher Intelligent Key
- Programmes dans 28 langues différentes.
- Attribution des droits d'accès à l'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
- La machine ne peut fonctionner qu'avec la clé KIK.
Balai sur l’essieu arrière
- Les obstacles et rampes sont surmontés en toute sécurité.
- Accès aisé au balai. Peut être remplacé en moins de 5 minutes.
- Le balai peut être contrôlé en quelques secondes.
Panneau de contrôle
- Les données machine sont affichées sur l'écran (ex: l'affichage de l'usure du balai principal).
- Code couleur.
- Bouton unique pour toutes les opérations de balayage.
Concept Power Plus
- Le surplus d'électricité est transféré à une batterie.
- Lors de la conduite en pente, l'énergie supplémentaire est utilisée pour le moteur.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|hydraulique
|Entraînement – puissance (kW)
|6,5
|Type d'entraînement
|Diesel
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|13600
|Largeur de travail (mm)
|880
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1250
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1700
|Cuve à déchets (l)
|130
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|704,1
|Poids, en état de marche (kg)
|705
|Poids emballage inclus (kg)
|705,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
- Brosse latérale en demi-lune
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Kärcher Intelligent Key
- Système start-stop
- Système Teach
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- Décolmatage du filtre Tact
- afficheur multifonction intégré
- Langues d'utilisateur/droits d'utilisateur individuels
- Concept de service partagé
- Support Home Base
- Balai principal sur essieu arrière
- Balayage dynamique
Domaines d'utilisation
- Parkings
- Production
- Zones logistiques
- Hôtels
- Commerces
- Zones de stockage
- Chemins