Nooit meer met de hand hoeken vegen. Onze KM 125/130 R D+KSSB zitveegmachine met dieselmotor maakt dit vervelende klusje overbodig. Dankzij de sikkelvormige zijbezem, een gepatenteerde innovatie van Kärcher, maakt u hoeken in één keer snel en eenvoudig schoon. De machine kan zich beroemen op diverse patenten en handige functies zoals elektrohydraulische hoge lediging van het vuilreservoir, de volledig automatische Tact-filterreiniging voor vrijwel stofvrij reinigen en het Kärcher Intelligent Key System waarmee u de gebruiksrechten van de verschillende gebruikers instelt. De hoofdbezem bevindt zich tussen de achterwielen zodat de machine moeiteloos over obstakels rijdt. Bovendien wordt de hoogte van de hoofdbezem door het 'Teach System' automatisch aangepast aan de slijtage. Daarnaast is de bezem op deze locatie goed bereikbaar. U heeft de keuze uit drie verschillende borstelinstellingen, afhankelijk van de vervuiling en het type oppervlak. En tot slot worden op de multifunctionele display de contactdruk en slijtagegraad van de bezem aangegeven.