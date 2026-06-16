Veeg-/zuigmachine KM 125/130 R D+KSSB
De KM 125/130 R D+KSSB zitveegmachine met dieselmotor en revolutionaire sikkelvormige zijbezems, Tact-filterreinigingsysteem en automatische aanpassing van de hoofdbezem aan de mate van slijtage.
Nooit meer met de hand hoeken vegen. Onze KM 125/130 R D+KSSB zitveegmachine met dieselmotor maakt dit vervelende klusje overbodig. Dankzij de sikkelvormige zijbezem, een gepatenteerde innovatie van Kärcher, maakt u hoeken in één keer snel en eenvoudig schoon. De machine kan zich beroemen op diverse patenten en handige functies zoals elektrohydraulische hoge lediging van het vuilreservoir, de volledig automatische Tact-filterreiniging voor vrijwel stofvrij reinigen en het Kärcher Intelligent Key System waarmee u de gebruiksrechten van de verschillende gebruikers instelt. De hoofdbezem bevindt zich tussen de achterwielen zodat de machine moeiteloos over obstakels rijdt. Bovendien wordt de hoogte van de hoofdbezem door het 'Teach System' automatisch aangepast aan de slijtage. Daarnaast is de bezem op deze locatie goed bereikbaar. U heeft de keuze uit drie verschillende borstelinstellingen, afhankelijk van de vervuiling en het type oppervlak. En tot slot worden op de multifunctionele display de contactdruk en slijtagegraad van de bezem aangegeven.
Kenmerken en voordelen
Sikkelbezem
- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.
- Kosten besparen omdat handmatige voorreiniging of meerdere ritten niet meer nodig zijn.
Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem
- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.
- Filterelement met 4-voudige capaciteit.
Aanleersysteem
- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.
- Minder slijtage in de Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
- Programmeerbaar in 28 verschillende talen.
- Toekenning van gebruikersrechten voor machine-instellingen
- Machine kan alleen met Kärcher Intelligent Key verplaatst worden.
Walsborstel op de achteras
- Betere reiniging van hogere vooruitspringende delen.
- Comfortabele toegang tot en vervanging van de walsborstel in minder dan 5 minuten.
- Controle van de walsborstel in een paar seconden.
Bedieningspaneel
- Weergave van machinegegevens op het display (bv. weergave van slijtage van de hoofdbezem).
- Kleurcodering.
- Easy Operation-schakelaar om de machine te starten, te rijden en te vegen.
Power-Plus-concept
- Het overtollige vermogen dat wordt opgebouwd bij de beweging wordt overgebracht naar een batterij.
- Tijdens het oprijden van een berg wordt een beroep gedaan op het extra vermogen van de motor.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Hydraulisch
|Aandrijving - vermogen (kW)
|6,5
|Aandrijving
|Diesel
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|10000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|13600
|Werkbreedte (mm)
|880
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1250
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1700
|Vuilreservoir (l)
|130
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|704,1
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|705
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|705,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
- Roterende zijbezem
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Kärcher Intelligent Key
- Start / Stop systeem
- Aanleersysteem
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Tact filterreiniging
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten
- Shared service concept
- Optie voor vastmaken van Home Base
- Hoofdwalsborstel op de achteras
- Dynamisch vegen
Toepassingen
- Parkeergarages
- Productie-ruimtes
- Logistieke ruimtes
- Hotels
- Retail
- Opslagruimtes
- Paadjes