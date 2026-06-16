Balayeuse aspirante KM 125/130 R G+KSSB
Notre balalyeuse autoportée KM 125/130 R G+KSSB à moteur à essence dispose de toute une série de brevets: le balai latéral ventral, le système de décolmatage du filtre Tact et le système à clé intelligent ne sont que trois exemples.
La machine qui réfléchit avec vous et permet de gagner ainsi beaucoup de temps : la balayeuse autoportée KM 125/130 R G+KSSB dispose de toute une série de brevets et d'innovations intéressants qui s'amortissent rapidement. Une de ces caractéristiques exceptionnelles est le balai latéral ventral. Celui-ci permet de balayer les coins en une seule étape et rend le balayage manuel superflu. La hauteur du balai principal qui se trouve sur l'essieu arrière, est adaptée automatiquement au niveau de l'usure par le système 'Teach System'. De cette façon les résultats de balayage sont toujours optimaux. Il est en outre possible de régler la pression des brosses à trois niveaux différents, en fonction du type de la surface et du niveau de la pollution. Il est également possible de contrôler la pression des brosses et le niveau de l'usure sur l'écran multifonctionnel. Le décolmatage du filtre complètement automatique Tact permet d'aspirer presque sans aucune émission de poussières, tandis que le vidage en hauteur hydraulique du réservoir à déchets le système à clé "Intelligent Key System" de Kärcher contribuent au confort et à la sécurité pendant le nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Balai ventral
- Plus de balayage fastidieux à la main.
- Nettoyage des coins facile, rapide et propre.
- Économie de temps et de coûts étant donné qu’il n’est plus nécessaire de procéder à un nettoyage préalable manuel ou à de multiples manœuvres.
Décolmatage automatique du filtre performant et innovant
- Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal.
- Nettoyage automatique.
- Eléments filtrants haute performance.
Système Teach
- Compensation d’usure automatique du balai principal.
- Pression sur le balai réglable à 3 niveaux en appuyant tout simplement sur le bouton.
- Moins d'usure en mode eco!efficiency.
Kärcher Intelligent Key
- Programmes dans 28 langues différentes.
- Attribution des droits d'accès à l'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
- La machine ne peut fonctionner qu'avec la clé KIK.
Balai sur l’essieu arrière
- Les obstacles et rampes sont surmontés en toute sécurité.
- Accès aisé au balai. Peut être remplacé en moins de 5 minutes.
- Le balai peut être contrôlé en quelques secondes.
Panneau de contrôle
- Les données machine sont affichées sur l'écran (ex: l'affichage de l'usure du balai principal).
- Code couleur.
- Bouton unique pour toutes les opérations de balayage.
Concept Power Plus
- Le surplus d'électricité est transféré à une batterie.
- Lors de la conduite en pente, l'énergie supplémentaire est utilisée pour le moteur.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|hydraulique
|Entraînement – puissance (kW)
|8,3
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|13600
|Largeur de travail (mm)
|880
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1250
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1700
|Cuve à déchets (l)
|130
|Franchissement de déclivités (%)
|16
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|684,1
|Poids, en état de marche (kg)
|685
|Poids emballage inclus (kg)
|685,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
- Brosse latérale en demi-lune
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Kärcher Intelligent Key
- Système start-stop
- Système Teach
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- Décolmatage du filtre Tact
- afficheur multifonction intégré
- Langues d'utilisateur/droits d'utilisateur individuels
- Concept de service partagé
- Support Home Base
- Balai principal sur essieu arrière
- Balayage dynamique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parkings
- Production
- Zones logistiques
- Hôtels
- Commerces
- Zones de stockage
- Chemins