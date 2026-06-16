La machine qui réfléchit avec vous et permet de gagner ainsi beaucoup de temps : la balayeuse autoportée KM 125/130 R G+KSSB dispose de toute une série de brevets et d'innovations intéressants qui s'amortissent rapidement. Une de ces caractéristiques exceptionnelles est le balai latéral ventral. Celui-ci permet de balayer les coins en une seule étape et rend le balayage manuel superflu. La hauteur du balai principal qui se trouve sur l'essieu arrière, est adaptée automatiquement au niveau de l'usure par le système 'Teach System'. De cette façon les résultats de balayage sont toujours optimaux. Il est en outre possible de régler la pression des brosses à trois niveaux différents, en fonction du type de la surface et du niveau de la pollution. Il est également possible de contrôler la pression des brosses et le niveau de l'usure sur l'écran multifonctionnel. Le décolmatage du filtre complètement automatique Tact permet d'aspirer presque sans aucune émission de poussières, tandis que le vidage en hauteur hydraulique du réservoir à déchets le système à clé "Intelligent Key System" de Kärcher contribuent au confort et à la sécurité pendant le nettoyage.