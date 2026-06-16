Veeg-/zuigmachine KM 125/130 R G+KSSB
De KM 125/130 R G+KSSB zitveegmachine met benzinemotor beschikt over een hele reeks patenten: de sikkelvormige zijbezem, het Tact-filterreinigingsysteem en het intelligente sleutelsysteem zijn slechts drie voorbeelden.
De machine die met u meedenkt en zo veel tijd bespaart: de KM 125/130 R G+KSSB zitveegmachine beschikt over een hele reeks interessante patenten en innovaties die zichzelf al snel terug verdienen. Een van deze uitzonderlijke kenmerken is de sikkelvormige zijbezem. Deze veegt hoeken in één keer schoon en maakt met de hand vegen overbodig. De hoogte van de hoofdbezem die zich bevindt tussen de achterwielen, wordt door het 'Teach System' automatisch aangepast aan de slijtage. Zo zijn de veegresultaten altijd optimaal. Daarnaast kunt u de borsteldruk instellen op drie verschillende niveaus, afhankelijk van het type oppervlak en de mate van vervuiling. Op de multifunctionele display kunt u ook zien wat de contactdruk en de slijtagegraad is. De volledig automatische Tact-filterreiniging zorgt ervoor dat u vrijwel stofvrij kunt zuigen, terwijl de elektrohydraulische hoge lediging van het vuilreservoir en het Kärcher Intelligent Key System bijdragen aan comfort en veiligheid tijdens het reinigen.
Kenmerken en voordelen
Sikkelbezem
- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.
- Kosten besparen omdat handmatige voorreiniging of meerdere ritten niet meer nodig zijn.
Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem
- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.
- Filterelement met 4-voudige capaciteit.
Aanleersysteem
- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.
- Minder slijtage in de Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
- Programmeerbaar in 28 verschillende talen.
- Toekenning van gebruikersrechten voor machine-instellingen
- Machine kan alleen met Kärcher Intelligent Key verplaatst worden.
Walsborstel op de achteras
- Betere reiniging van hogere vooruitspringende delen.
- Comfortabele toegang tot en vervanging van de walsborstel in minder dan 5 minuten.
- Controle van de walsborstel in een paar seconden.
Bedieningspaneel
- Weergave van machinegegevens op het display (bv. weergave van slijtage van de hoofdbezem).
- Kleurcodering.
- Easy Operation-schakelaar om de machine te starten, te rijden en te vegen.
Power-Plus-concept
- Het overtollige vermogen dat wordt opgebouwd bij de beweging wordt overgebracht naar een batterij.
- Tijdens het oprijden van een berg wordt een beroep gedaan op het extra vermogen van de motor.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Hydraulisch
|Aandrijving - vermogen (kW)
|8,3
|Aandrijving
|Benzine
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|10000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|13600
|Werkbreedte (mm)
|880
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1250
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1700
|Vuilreservoir (l)
|130
|Stijgingspercentage (%)
|16
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|684,1
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|685
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|685,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
- Roterende zijbezem
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Kärcher Intelligent Key
- Start / Stop systeem
- Aanleersysteem
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Tact filterreiniging
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten
- Shared service concept
- Optie voor vastmaken van Home Base
- Hoofdwalsborstel op de achteras
- Dynamisch vegen
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