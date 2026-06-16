De machine die met u meedenkt en zo veel tijd bespaart: de KM 125/130 R G+KSSB zitveegmachine beschikt over een hele reeks interessante patenten en innovaties die zichzelf al snel terug verdienen. Een van deze uitzonderlijke kenmerken is de sikkelvormige zijbezem. Deze veegt hoeken in één keer schoon en maakt met de hand vegen overbodig. De hoogte van de hoofdbezem die zich bevindt tussen de achterwielen, wordt door het 'Teach System' automatisch aangepast aan de slijtage. Zo zijn de veegresultaten altijd optimaal. Daarnaast kunt u de borsteldruk instellen op drie verschillende niveaus, afhankelijk van het type oppervlak en de mate van vervuiling. Op de multifunctionele display kunt u ook zien wat de contactdruk en de slijtagegraad is. De volledig automatische Tact-filterreiniging zorgt ervoor dat u vrijwel stofvrij kunt zuigen, terwijl de elektrohydraulische hoge lediging van het vuilreservoir en het Kärcher Intelligent Key System bijdragen aan comfort en veiligheid tijdens het reinigen.