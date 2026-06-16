Le modèle d'entrée de gamme KM 85/50 R Bp Pack propose un équipement exceptionnel pour une balayeuse aspirante autoportée de cette catégorie de prix. La batterie et le chargeur sont fournis de série ainsi qu'un balai latéral escamotable avec réglage de la vitesse de rotation, un grand filtre à poussières pour un travail sans poussières ou un indicateur d'usure extérieur du balai principal. La conception très compacte de la machine lui assure une maniabilité hors pair pour une utilisation parfaitement adaptée aux espaces exigus et encombrés. La balayeuse séduit en outre par son rendement surfacique élevé à l'intérieur comme à l'extérieur et par sa grande facilité d'utilisation. Les travaux de maintenance comme le remplacement du balai principal s'effectuent sans outil. Le balai principal flottant n'a pas besoin d'être réglé ultérieurement et nettoie parfaitement la saleté même sur les sols irréguliers. L'accès à l'intérieur de la machine s'effectue facilement et sans outil grâce au capot qui s'ouvre en grand. Le filtre à poussières se nettoie confortablement depuis le siège conducteur. Le kit Home Base intégré offre également la possibilité appréciable d'emporter des outils de nettoyage supplémentaires.