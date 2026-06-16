Balayeuse aspirante KM 85/50 R Bp Pack
Équipée de série d'une batterie et d'un chargeur, la balayeuse aspirante autoportée KM 85/50 R avec maniabilité hors pair et rendement surfacique élevé. Un modèle d'entrée de gamme simple d'utilisation et compact.
Le modèle d'entrée de gamme KM 85/50 R Bp Pack propose un équipement exceptionnel pour une balayeuse aspirante autoportée de cette catégorie de prix. La batterie et le chargeur sont fournis de série ainsi qu'un balai latéral escamotable avec réglage de la vitesse de rotation, un grand filtre à poussières pour un travail sans poussières ou un indicateur d'usure extérieur du balai principal. La conception très compacte de la machine lui assure une maniabilité hors pair pour une utilisation parfaitement adaptée aux espaces exigus et encombrés. La balayeuse séduit en outre par son rendement surfacique élevé à l'intérieur comme à l'extérieur et par sa grande facilité d'utilisation. Les travaux de maintenance comme le remplacement du balai principal s'effectuent sans outil. Le balai principal flottant n'a pas besoin d'être réglé ultérieurement et nettoie parfaitement la saleté même sur les sols irréguliers. L'accès à l'intérieur de la machine s'effectue facilement et sans outil grâce au capot qui s'ouvre en grand. Le filtre à poussières se nettoie confortablement depuis le siège conducteur. Le kit Home Base intégré offre également la possibilité appréciable d'emporter des outils de nettoyage supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Concept de réservoir à déchets intelligent2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures. Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus. Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Système de filtration performantFiltre plissé plat en polyester. Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur. Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.
Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimalAgencement clair et ergonomique des éléments de commande. Réglage sans outil du siège conducteur. Volant réglable en hauteur.
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Possibilité d'emporter des accessoires supplémentaires pour le nettoyage.
- Pour le transport facile d'accessoires comme une pince à gros déchets, un balai, un chiffon ou un réservoir supplémentaire.
- Grande surface de rangement à l'arrière de la machine.
Indicateur d'usure du balai principal
- Facilement visible de l'extérieur.
- Détermination précise de l'échéance de remplacement.
Brosse latérale escamotable
- Protège le balai latéral de tout dommage.
- Conception fiable et robuste.
- Réduit les coûts de maintenance.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Particulièrement adaptée aux zones exiguës et encombrées.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
- Pour l'adaptation de la vitesse de rotation des balais latéraux au type et à la quantité de saleté.
- Prévention des tourbillons de poussière.
Balai principal flottant
- Pas de compensation de l'usure nécessaire.
- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
Concept de commande simple
- Commande confortable par pédale du balai principal et des balais latéraux.
- Réglage confortable des marches avant et arrière par le biais d'un bouton de sélection.
- Réglage du courant d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 1000
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|5100
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|6510
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|850
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1085
|Capacité de la batterie (Ah)
|115
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Cuve à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Charge (kg)
|max. 90
|Poids (avec accessoire) (kg)
|218
|Poids, en état de marche (kg)
|230
|Poids emballage inclus (kg)
|220
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage mécanique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Cuve à déchets, amovible
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- afficheur multifonction intégré
- Support Home Base
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Utilisation idéale dans les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Également pour les (petites) entreprises artisanales, les cours d'écoles, les stations-services ou les concessions automobiles