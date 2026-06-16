Ons KM 85/50 R Bp Pack instapmodel imponeert met zijn uitstekende uitrusting voor een zitveger in deze prijsklasse. De batterij en lader komen als standaarduitrusting, net als de roterende zijbezem met snelheidsregulator, een grotere stoffilter voor stofvrij werken en een slijtingsindicator voor de hoofdbezem die van buitenaf zichtbaar is. Het extreem compacte design van de veegmachine verzekert een grote manouevreerbaarheid, die toelaat te werken in smalle en moeilijk bereikbare ruimtes. Verder biedt de KM 85/50 R een hoge oppervlakteprestatie, zowel binnens- als buitenshuis en dit alles met een extreem groot gebruiksgemak. Onderhoudswerken, zoals het vervangen van de hoofdbezem, kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van gereedschap. De zwevende roller hoeft niet bijgesteld te worden en verwijdert het vuil zelfs op oneffen ondergronden zonder enige restjes achter te laten. Bovendien is de binnenzijde van de machine makkelijk bereikbaar zonder gereedschap, via een breed luik. De bestuurder kan de filter eenvoudig reinigen vanop zijn stoel. Dankzij het geïntegreerde Home Base systeem, is het uiterst eenvoudig om extra reinigsapparaten mee te nemen.