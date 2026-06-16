Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack
De wendbare KM 85/50 R ride-on veegmachine, standaard uitgerust met batterij en lader, imponeert met zijn hoge oppervlakteprestatie. Dit compact instapmodel is eenvoudig te bedienen.
Ons KM 85/50 R Bp Pack instapmodel imponeert met zijn uitstekende uitrusting voor een zitveger in deze prijsklasse. De batterij en lader komen als standaarduitrusting, net als de roterende zijbezem met snelheidsregulator, een grotere stoffilter voor stofvrij werken en een slijtingsindicator voor de hoofdbezem die van buitenaf zichtbaar is. Het extreem compacte design van de veegmachine verzekert een grote manouevreerbaarheid, die toelaat te werken in smalle en moeilijk bereikbare ruimtes. Verder biedt de KM 85/50 R een hoge oppervlakteprestatie, zowel binnens- als buitenshuis en dit alles met een extreem groot gebruiksgemak. Onderhoudswerken, zoals het vervangen van de hoofdbezem, kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van gereedschap. De zwevende roller hoeft niet bijgesteld te worden en verwijdert het vuil zelfs op oneffen ondergronden zonder enige restjes achter te laten. Bovendien is de binnenzijde van de machine makkelijk bereikbaar zonder gereedschap, via een breed luik. De bestuurder kan de filter eenvoudig reinigen vanop zijn stoel. Dankzij het geïntegreerde Home Base systeem, is het uiterst eenvoudig om extra reinigsapparaten mee te nemen.
Kenmerken en voordelen
Slim vuilreservoir2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden. Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden. Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In de hoogte verstelbaar stuurwiel
Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken
- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van vervangsperiode,
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact design voor maximale wendbaarheid
- Machine is zeer goed te manoeuvreren.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Past door standaard deuropeningen (90 cm).
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Pendelende hoofdfbezem
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren,
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdbezem en zijbezem kunnen gemakkelijk met een voetpedaal in- en uitgeschakeld worden.
- Voor- en achteruit rijden gemakkelijk in te stellen met de keuzeschakelaar.
- Regeling van zuigkracht voor het vegen van natte oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|5100
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|115
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|218
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|230
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|220
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging van productieruimtes, magazijnen en klein logistieke gebouwen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Alsook voor smallere percelen zoals (kleine) werkplaatsen, schoolterreinen, tankstationen of auto-concessies.