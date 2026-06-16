Balayeuse aspirante KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Notre balayeuse autoportée compacte et maniable KM 85/50 R Bp Pack est équipée de série de 2 brosses latérales, d'une batterie et d'un chargeur et s'illustre par un rendement surfacique élevé.
Compacte, parfaitement équipée, ultra facile à utiliser et de surcroît très abordable : notre balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack se montre convaincante à tous les niveaux. Les dimensions compactes du modèle d'entrée de gamme prédestinent cette machine aux interventions dans les espaces restreints et encombrés tandis qu'elle marque des points avec son rendement surfacique élevé à l'intérieur et à l'extérieur en déployant sans effort tout son potentiel. Deux brosses latérales à écartement automatique et à vitesse de rotation réglable, situées à droite et à gauche de l'appareil, un grand filtre antipoussière pour un travail sans dégagement de poussière, un indicateur d'usure visible de l'extérieur pour le rouleau-balai principal ainsi que la batterie et le chargeur font partie de l'équipement de série. Le balai-rouleau à suspension oscillante ne nécessite aucun réajustement et parvient néanmoins à éliminer les saletés jusqu'à la dernière trace, même sur les sols irréguliers. Les tâches de maintenance sont possibles sans effort. Le filtre antipoussière peut, en effet, être nettoyé aisément depuis le siège et le rouleau-balai principal peut être remplacé sans outils. Le capot de l'appareil à large ouverture permet un accès confortable aux composants internes. Le système Home Base intelligent permet aussi d'emporter confortablement des outils de nettoyage supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Concept de réservoir à déchets intelligent2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures. Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus. Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Système de filtration performantFiltre plissé plat en polyester. Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur. Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.
Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimalAgencement clair et ergonomique des éléments de commande. Réglage sans outil du siège conducteur. Volant réglable en hauteur.
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Dispositifs pratiques d'accrochage pour le transport facile d'autres outils de nettoyage.
- Transport confortable, par exemple de la pince à gros déchets, du balai, de chiffons ou de récipients.
- Grande surface de rangement à l'arrière de la machine.
Indicateur d'usure du balai principal
- Facilement visible de l'extérieur.
- Détermination précise de l'échéance de remplacement.
Brosse latérale escamotable
- Protège le balai latéral de tout dommage.
- Conception fiable et robuste.
- Réduit les coûts de maintenance.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Particulièrement adaptée aux zones exiguës et encombrées.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
- Pour l'adaptation de la vitesse de rotation des balais latéraux au type et à la quantité de saleté.
- Prévention des tourbillons de poussière.
Balai principal flottant
- Pas de compensation de l'usure nécessaire.
- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
Concept de commande simple
- Le balai-rouleau et les brosses latérales peuvent être facilement mis en marche et arrêtés au moyen de pédales.
- Réglage confortable des marches avant et arrière par le biais d'un bouton de sélection.
- Réglage du courant d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 1000
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6510
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|6510
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|850
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1085
|Capacité de la batterie (Ah)
|115
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Cuve à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Charge (kg)
|max. 90
|Poids (avec accessoire) (kg)
|257,1
|Poids, en état de marche (kg)
|238
|Poids emballage inclus (kg)
|259,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage mécanique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Cuve à déchets, amovible
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- afficheur multifonction intégré
- Support Home Base
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et petits bâtiments logistiques
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles