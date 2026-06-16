Compact, uitstekend uitgerust, eenvoudig te bedienen en zeer betaalbaar: onze KM 85/50 R Bp Pack ride-on veegmachine maakt indruk op alle fronten. De kleine afmetingen van dit instapmodel maken de machine ook ideaal voor werkzaamheden in smalle, drukke ruimtes, terwijl het in zowel binnen- als buitenruimtes indruk maakt met een hoge oppervlakteprestatie. Twee zwenkende zijborstels met snelheidsregeling - zowel links als rechts -, een groot stoffilter voor stofvrij werken, een slijtage-indicator op de hoofdbezemrol die van buitenaf zichtbaar is, evenals een batterij en batterijlader, worden standaard meegeleverd. De oscillerende rol hoeft niet te worden afgesteld en verwijdert toch vuil zonder residu, zelfs op oneffen terrein. Onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, het stoffilter kan gemakkelijk vanaf de stoel worden gereinigd en de hoofdbezemrol kan worden vervangen zonder gereedschap. De breed openende kap van de machine zorgt voor gemakkelijke toegang tot interne componenten. Dankzij het intelligente Home Base-systeem is het ook mogelijk om extra reinigingsgereedschap mee te nemen.