Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Onze compacte en wendbare ride-on veegmachine KM 85/50 R Bp Pack wordt standaard geleverd met 2 zijborstels, batterij en batterijlader en maakt indruk met een hoge oppervlakteprestatie.
Compact, uitstekend uitgerust, eenvoudig te bedienen en zeer betaalbaar: onze KM 85/50 R Bp Pack ride-on veegmachine maakt indruk op alle fronten. De kleine afmetingen van dit instapmodel maken de machine ook ideaal voor werkzaamheden in smalle, drukke ruimtes, terwijl het in zowel binnen- als buitenruimtes indruk maakt met een hoge oppervlakteprestatie. Twee zwenkende zijborstels met snelheidsregeling - zowel links als rechts -, een groot stoffilter voor stofvrij werken, een slijtage-indicator op de hoofdbezemrol die van buitenaf zichtbaar is, evenals een batterij en batterijlader, worden standaard meegeleverd. De oscillerende rol hoeft niet te worden afgesteld en verwijdert toch vuil zonder residu, zelfs op oneffen terrein. Onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, het stoffilter kan gemakkelijk vanaf de stoel worden gereinigd en de hoofdbezemrol kan worden vervangen zonder gereedschap. De breed openende kap van de machine zorgt voor gemakkelijke toegang tot interne componenten. Dankzij het intelligente Home Base-systeem is het ook mogelijk om extra reinigingsgereedschap mee te nemen.
Kenmerken en voordelen
Slim vuilreservoir2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden. Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden. Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In de hoogte verstelbaar stuurwiel
Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken
- Praktische bevestiging voor het moeiteloos dragen van extra reinigingsgereedschap.
- Handig dragen van bijvoorbeeld een afvalgrijper, borste
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van vervangsperiode,
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact design voor maximale wendbaarheid
- Machine is zeer goed te manoeuvreren.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Past door standaard deuropeningen (90 cm).
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Pendelende hoofdfbezem
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren,
Eenvoudig bedieningsconcept
- De veegrol en zijborstels kunnen gemakkelijk met het voetpedaal worden in- en uitgeschakeld.
- Voor- en achteruit rijden gemakkelijk in te stellen met de keuzeschakelaar.
- Regeling van zuigkracht voor het vegen van natte oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6510
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|115
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|257,1
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|238
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|259,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het schoonmaken van productiehallen, magazijnen en kleinere logistieke hallen.
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars