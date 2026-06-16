Équipement exceptionnel, utilisation très facile et confortable, format particulièrement compact – notre balayeuse aspirante autoportée KM 85/50 R sait se montrer convaincante à tous les niveaux. Ainsi, sa fourniture inclut par exemple une puissante batterie lithium-ion durable d'une capacité de 90 Ah et le chargeur rapide correspondant. Également de série : la brosse latérale à écartement automatique avec réglage de la vitesse de rotation, un grand filtre antipoussière pour un travail sans dégagement de poussière et l'indicateur d'usure visible de l'extérieur pour le balai principal. Grâce à sa conception élaborée et compacte, la KM 85/50 R séduit par son agilité et sa maniabilité qui permettent également de l'utiliser pour les nettoyages dans les espaces exigus et encombrés. En outre, l'appareil offre un concept d'utilisation simple avec des détails pratiques tels que le rouleau à suspension oscillante pour d'excellents résultats, y compris sur les sols irréguliers, ou le décolmatage du filtre antipoussière depuis le siège. La large ouverture du capot de l'appareil facilite grandement les travaux de maintenance et le remplacement du balai principal est également possible sans outils. En outre, le système Home Base intégré permet d'emporter facilement des ustensiles de nettoyage supplémentaires.