Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Met Li-Ion-batterij en snellader als standaard! De compacte, wendbare en eenvoudig te bedienen KM 85/50 R-ride-on veegmachine scoort met zijn hoge oppervlakteprestatie.
Uitstekend uitgerust, zeer eenvoudig en veilig te bedienen, bijzonder compact constructieontwerp - onze KM 85/50 R ride-on veegmachine weet op alle vlakken indruk te maken. Zo is bijvoorbeeld al een krachtige lithium-ion batterij met een capaciteit van 80 Ah en de bijbehorende snellader aan boord. Ook standaard: de roterende zijborstel met snelheidsregeling, een groot stoffilter voor stofvrij werken en de indicator voor slijtage van de hoofdbezemrol.Dankzij zijn slimme, compacte ontwerp biedt de KM 85/50 R indrukwekkende behendigheid en manoeuvreerbaarheid en is daarom ook geschikt voor reinigingstoepassingen in smalle en beperkte ruimtes. Bovendien biedt de machine een eenvoudig bedieningsconcept met handige details, zoals de oscillerende rol voor zeer goede reinigingsresultaten, zelfs op oneffen vloeren, of het reinigen van het stoffilter vanaf de chauffeurszetel. Onderhoudswerkzaamheden worden aanzienlijk vergemakkelijkt door de breed openende kap, en de hoofdbezemrol kan ook zonder gereedschap worden vervangen. Het geïntegreerde Home Base-systeem maakt het ook mogelijk om extra reinigingsmateriaal mee te nemen.
Kenmerken en voordelen
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In de hoogte verstelbaar stuurwiel
Lithium-ionbatterij met lange levensduurSnellader om de batterij in slechts 2 uur op te laden Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen. Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slim vuilreservoir
- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden.
- Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.
Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken
- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van vervangsperiode,
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact design voor maximale wendbaarheid
- Machine is zeer goed te manoeuvreren.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Past door standaard deuropeningen (90 cm).
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Pendelende hoofdfbezem
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren,
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|5100
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|90
|Batterij voltage (V)
|25,6
|Looptijd batterij (u)
|2
|Vuilreservoir (l)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|185
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|185
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|187
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging van productieruimtes, magazijnen en klein logistieke gebouwen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Alsook voor smallere percelen zoals (kleine) werkplaatsen, schoolterreinen, tankstationen of auto-concessies.