Uitstekend uitgerust, zeer eenvoudig en veilig te bedienen, bijzonder compact constructieontwerp - onze KM 85/50 R ride-on veegmachine weet op alle vlakken indruk te maken. Zo is bijvoorbeeld al een krachtige lithium-ion batterij met een capaciteit van 80 Ah en de bijbehorende snellader aan boord. Ook standaard: de roterende zijborstel met snelheidsregeling, een groot stoffilter voor stofvrij werken en de indicator voor slijtage van de hoofdbezemrol.Dankzij zijn slimme, compacte ontwerp biedt de KM 85/50 R indrukwekkende behendigheid en manoeuvreerbaarheid en is daarom ook geschikt voor reinigingstoepassingen in smalle en beperkte ruimtes. Bovendien biedt de machine een eenvoudig bedieningsconcept met handige details, zoals de oscillerende rol voor zeer goede reinigingsresultaten, zelfs op oneffen vloeren, of het reinigen van het stoffilter vanaf de chauffeurszetel. Onderhoudswerkzaamheden worden aanzienlijk vergemakkelijkt door de breed openende kap, en de hoofdbezemrol kan ook zonder gereedschap worden vervangen. Het geïntegreerde Home Base-systeem maakt het ook mogelijk om extra reinigingsmateriaal mee te nemen.