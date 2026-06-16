Compacte, maniable, nécessitant peu de maintenance, dotée d'un équipement complet et particulièrement simple et pratique à utiliser : la balayeuse aspirante autoportée KM 85/50 R de Kärcher. Inclus de série : une puissante batterie lithium-ion durable d'une capacité de 90 Ah ainsi que le chargeur rapide correspondant. L'équipement comprend également une deuxième brosse latérale pour augmenter le rendement surfacique jusqu'à 40 % ainsi qu'un grand filtre antipoussière pour un travail sans dégagement de poussière avec décolmatage pratique du filtre antipoussière depuis le siège. Les brosses latérales à écartement automatique bilatéral disposent d'un réglage de la vitesse de rotation tandis que le balai principal à suspension oscillante, remplaçable sans outils et doté d'un indicateur d'usure visible depuis l'extérieur assure des résultats de nettoyage parfaits, y compris sur les sols irréguliers. Grâce à son agilité et à sa maniabilité, l'appareil convient également aux utilisations dans les espaces exigus et encombrés. De plus, il offre un concept d'utilisation simple avec des détails utiles comme un gyrophare pour accroître la sécurité dans l'environnement de travail et des roues avec bandage en caoutchouc plein pour protéger les sols. Enfin, le système Home Base intégré permet d'emporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires.