Compact, wendbaar, onderhoudsarm, uitgebreid uitgerust en bijzonder eenvoudig en comfortabel in gebruik: de KM 85/50 R zitveegzuigmachine van Kärcher. Standaard aan boord zijn een krachtige, duurzame lithium-ion-accu met een capaciteit van 80 Ah en de bijbehorende snellader. Ook een tweede zijborstel om het oppervlaktevermogen met tot 40 procent te verhogen en een groot stoffilter voor stofvrij werken, inclusief comfortabele stoffilterreiniging vanaf de stoel, behoren tot de uitrusting. De aan beide zijden uitwijkende zijborstels hebben een toerentalregeling, de pendelend gelagerde, zonder gereedschap verwisselbare hoofdborstelrol met van buitenaf zichtbare slijtage-indicator zorgt ook op oneffen vloeren voor de beste reinigingsresultaten. Door zijn wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid is het apparaat ook geschikt voor gebruik in krappe en volgestouwde ruimtes. Bovendien biedt het een eenvoudig bedieningsconcept met handige details, zoals een zwaailicht rondom voor meer veiligheid in de werkomgeving en niet-strepend massief rubberen wielen om de vloeren te beschermen. Ten slotte maakt het geïntegreerde Home Base-systeem het mogelijk om extra schoonmaakbenodigdheden mee te nemen.