Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Standaard uitgerust met een Li-Ion accu, snellader en twee zijborstels overtuigt de wendbare zitveegmachine door een hoge oppervlakteprestatie en geringe onderhoudsbehoefte.
Compact, wendbaar, onderhoudsarm, uitgebreid uitgerust en bijzonder eenvoudig en comfortabel in gebruik: de KM 85/50 R zitveegzuigmachine van Kärcher. Standaard aan boord zijn een krachtige, duurzame lithium-ion-accu met een capaciteit van 80 Ah en de bijbehorende snellader. Ook een tweede zijborstel om het oppervlaktevermogen met tot 40 procent te verhogen en een groot stoffilter voor stofvrij werken, inclusief comfortabele stoffilterreiniging vanaf de stoel, behoren tot de uitrusting. De aan beide zijden uitwijkende zijborstels hebben een toerentalregeling, de pendelend gelagerde, zonder gereedschap verwisselbare hoofdborstelrol met van buitenaf zichtbare slijtage-indicator zorgt ook op oneffen vloeren voor de beste reinigingsresultaten. Door zijn wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid is het apparaat ook geschikt voor gebruik in krappe en volgestouwde ruimtes. Bovendien biedt het een eenvoudig bedieningsconcept met handige details, zoals een zwaailicht rondom voor meer veiligheid in de werkomgeving en niet-strepend massief rubberen wielen om de vloeren te beschermen. Ten slotte maakt het geïntegreerde Home Base-systeem het mogelijk om extra schoonmaakbenodigdheden mee te nemen.
Kenmerken en voordelen
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In de hoogte verstelbaar stuurwiel
Lithium-ionbatterij met lange levensduurSnellader om de batterij in slechts 2 uur op te laden Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen. Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slim vuilreservoir
- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden.
- Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.
Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken
- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van vervangsperiode,
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact design voor maximale wendbaarheid
- Machine is zeer goed te manoeuvreren.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Past door standaard deuropeningen (90 cm).
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Pendelende hoofdfbezem
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren,
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6510
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|90
|Batterij voltage (V)
|25,6
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Vuilreservoir (l)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|210,7
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|185
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|212,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Inbegrepen bij levering
- Wielen, niet afgevend
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging van productieruimtes, magazijnen en klein logistieke gebouwen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Alsook voor smallere percelen zoals (kleine) werkplaatsen, schoolterreinen, tankstationen of auto-concessies.