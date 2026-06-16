Les centres logistiques, les parkings ou les halls de production sont les domaines d'application typiques de notre robuste balayeuse aspirante autoportée alimentée par batterie KM 90/60 R Bp et dotée d'une brosse latérale décalée. Grâce à son excellente tenue de route, cet appareil maniable peut facilement faire face à des demandes de nettoyage élevées, même dans les espaces les plus confinés. Pour ce faire, le système de nettoyage à filtres circulaires unique, automatique et extrêmement efficace veille notamment à un travail sans poussière et sans pertes de puissance d'aspiration. La zone de ramassage pratique et le kit Home Base permettent d'emporter facilement des ustensiles de nettoyage supplémentaires, tandis que notre système EASY Operation rend le KM 90/60 R Bp très simple à utiliser.