Balayeuse aspirante KM 90/60 R Bp
Conception extrêmement souple, maniable et compacte : Notre balayeuse aspirante autoportée KM 90/60 R Bp convainc par sa conduite parfaite et son système de nettoyage automatique à filtre circulaire.
Les centres logistiques, les parkings ou les halls de production sont les domaines d'application typiques de notre robuste balayeuse aspirante autoportée alimentée par batterie KM 90/60 R Bp et dotée d'une brosse latérale décalée. Grâce à son excellente tenue de route, cet appareil maniable peut facilement faire face à des demandes de nettoyage élevées, même dans les espaces les plus confinés. Pour ce faire, le système de nettoyage à filtres circulaires unique, automatique et extrêmement efficace veille notamment à un travail sans poussière et sans pertes de puissance d'aspiration. La zone de ramassage pratique et le kit Home Base permettent d'emporter facilement des ustensiles de nettoyage supplémentaires, tandis que notre système EASY Operation rend le KM 90/60 R Bp très simple à utiliser.
Caractéristiques et avantages
Conception robuste et compacteConstruit pour durer, extrêmement fiable. Sécurité et maniabilité Possibilité de fixer et de transporter en toute sécurité des éléments supplémentaires, tels que des bidons de réserve, ou des appareils de nettoyage manuels.
Concept d'utilisation Easy OperationClaire et logique Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Kit Homebase pour une plus grande flexibilité
- Connexions pratiques pour d'autres accessoires.
- Facile à transporter
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (kW)
|1,2
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|5400
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|6900
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|900
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1150
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Cuve à déchets (l)
|60
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|205
|Poids, en état de marche (kg)
|330
|Poids emballage inclus (kg)
|206
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à commande pneumatique
- Support Home Base
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Centre logistique
- Parkings à plusieurs étages
- Entrepôts et autres applications à l'intérieur
- Complexes hôteliers
- Halls de production
- Parcs et parkings plus petits