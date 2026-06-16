Logistieke centra, parkeergarages en productiehallen zijn de typische toepassingsgebieden van onze batterij-aangedreven, robuuste KM 90/60 R Bp zit-veegzuigmachine met roterende zijborstel. De wendbare machine beheerst zelfs krappe ruimtes, dankzij haar uitstekende besturing, moeiteloos en voldet aan de hoge reinigingseisen. Het unieke, automatische en zeer efficiënte rondfilterreinigingssysteem voor stofvrij werken zonder verlies van zuigkracht is hierbij bijzonder nuttig. Het meenemen van verdere reinigingsbenodigdheden is ongecompliceerd met de praktische Home Base aanbouwset, terwijl ons EASY Operation systeem de bediening van de KM 90/60 R Bp zeer eenvoudig maakt.