Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp
Zeer wendbaar, manoeuvreerbaar en compact gebouwd: de KM 90/60 R Bp zit-veegzuimachine overtuigt door zijn perfecte handling en het automatische rondfilterreinigingssysteem.
Logistieke centra, parkeergarages en productiehallen zijn de typische toepassingsgebieden van onze batterij-aangedreven, robuuste KM 90/60 R Bp zit-veegzuigmachine met roterende zijborstel. De wendbare machine beheerst zelfs krappe ruimtes, dankzij haar uitstekende besturing, moeiteloos en voldet aan de hoge reinigingseisen. Het unieke, automatische en zeer efficiënte rondfilterreinigingssysteem voor stofvrij werken zonder verlies van zuigkracht is hierbij bijzonder nuttig. Het meenemen van verdere reinigingsbenodigdheden is ongecompliceerd met de praktische Home Base aanbouwset, terwijl ons EASY Operation systeem de bediening van de KM 90/60 R Bp zeer eenvoudig maakt.
Kenmerken en voordelen
Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlakVoor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid. Veilig en wendbaar. Extra benodigdheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigingsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.
EASY-Operation-bedieningsconceptLogisch en gemakkelijk te begrijpen. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingTelkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
Homebase voor meer flexibiliteit
- Verschillende praktische plaatsingsmogelijkheden voor extra toebehoren.
- Eenvoudig meenemen van bv. een tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (kW)
|1,2
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|5400
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|6900
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|900
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1150
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|60
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|4
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|205
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|330
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|206
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- zijbezem pneumatisch bediend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Logistiek centrum
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Magazijnen en andere indoortoepassingen
- Hotelcomplexen
- Productiehallen
- Kleine parken en parkeergarages