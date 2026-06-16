Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp

Zeer wendbaar, manoeuvreerbaar en compact gebouwd: de KM 90/60 R Bp zit-veegzuimachine overtuigt door zijn perfecte handling en het automatische rondfilterreinigingssysteem.

Logistieke centra, parkeergarages en productiehallen zijn de typische toepassingsgebieden van onze batterij-aangedreven, robuuste KM 90/60 R Bp zit-veegzuigmachine met roterende zijborstel. De wendbare machine beheerst zelfs krappe ruimtes, dankzij haar uitstekende besturing, moeiteloos en voldet aan de hoge reinigingseisen. Het unieke, automatische en zeer efficiënte rondfilterreinigingssysteem voor stofvrij werken zonder verlies van zuigkracht is hierbij bijzonder nuttig. Het meenemen van verdere reinigingsbenodigdheden is ongecompliceerd met de praktische Home Base aanbouwset, terwijl ons EASY Operation systeem de bediening van de KM 90/60 R Bp zeer eenvoudig maakt.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp: Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak
Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak
Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid. Veilig en wendbaar. Extra benodigdheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigingsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp: EASY-Operation-bedieningsconcept
EASY-Operation-bedieningsconcept
Logisch en gemakkelijk te begrijpen. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp: Groot filteroppervlak met automatische reiniging
Groot filteroppervlak met automatische reiniging
Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
Homebase voor meer flexibiliteit
  • Verschillende praktische plaatsingsmogelijkheden voor extra toebehoren.
  • Eenvoudig meenemen van bv. een tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.
Specificaties

Technische gegevens

Tractie-aandrijving Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen (kW) 1,2
Aandrijving Elektrisch
Max. oppervlakteprestatie (m²/u) 5400
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u) 6900
Werkbreedte (mm) 615
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 900
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1150
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Vuilreservoir (l) 60
Stijgingspercentage (%) 12
Werksnelheid (km/u) 6
Filteroppervlak (m²) 4
Gewicht (met toebehoren) (kg) 205
Gewicht, gebruiksklaar (kg) 330
Gewicht (incl. doos) (kg) 206
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Inbegrepen bij levering

  • Rond polyester filter

Uitvoering

  • Manueel filterreinigingssysteem
  • Automatische filterreiniging
  • Pendelende hoofdbezem
  • Instelbare zuigkracht
  • Grofvuilklep
  • Overgooiprincipe
  • Rijaanduiding - voorwaarts
  • Rijaanduiding - achterwaarts
  • Afzuiging
  • Voor gebruik buiten
  • Voor gebruik binnen
  • Batterijaanduiding
  • Bedrijfsurenteller
  • Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
  • zijbezem pneumatisch bediend
  • Optie voor vastmaken van Home Base
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp
Videos
Toepassingen
  • Logistiek centrum
  • Parkeergarages met meerdere verdiepingen
  • Magazijnen en andere indoortoepassingen
  • Hotelcomplexen
  • Productiehallen
  • Kleine parken en parkeergarages
Toebehoren