La balayeuse mécanique compacte KM 70/15 C Classic permet un nettoyage facile et pratique de toutes les surfaces en intérieur comme en extérieur. À partir d'une superficie de 100 mètres carrés, elle est nettement plus efficace qu'un balai. Grâce à son faible poids propre et à la résistance au roulement réduite des roues, elle est facile à manœuvrer et à transporter. L'entraînement du rouleau-balai s'effectue par la roue gauche et assure ainsi un transport fiable des matières balayées jusque dans la cuve à déchets. Les bords et les recoins sont balayés à l'aide de la brosse latérale. Pour réduire le dégagement de poussière indésirable, elle peut être relevée lors du nettoyage des surfaces. La brosse latérale est réglable pour compenser l'usure. Le remplacement ne requiert aucun outil. La cuve à déchets se retire et se vide en un tour de main. Sa face avant possède une forme qui lui permet d'être autoportante. Le guidon rabattable peut être ajusté à la taille de l'utilisateur et entièrement rabattu pour un rangement peu encombrant de la KM 70/15 C Classic.