Balayeuse KM 70/15 C Classic
La balayeuse mécanique compacte KM 70/15 C Classic est disponible immédiatement pour un balayage efficace des petites surfaces. Elle est utilisable en intérieur comme en extérieur.
La balayeuse mécanique compacte KM 70/15 C Classic permet un nettoyage facile et pratique de toutes les surfaces en intérieur comme en extérieur. À partir d'une superficie de 100 mètres carrés, elle est nettement plus efficace qu'un balai. Grâce à son faible poids propre et à la résistance au roulement réduite des roues, elle est facile à manœuvrer et à transporter. L'entraînement du rouleau-balai s'effectue par la roue gauche et assure ainsi un transport fiable des matières balayées jusque dans la cuve à déchets. Les bords et les recoins sont balayés à l'aide de la brosse latérale. Pour réduire le dégagement de poussière indésirable, elle peut être relevée lors du nettoyage des surfaces. La brosse latérale est réglable pour compenser l'usure. Le remplacement ne requiert aucun outil. La cuve à déchets se retire et se vide en un tour de main. Sa face avant possède une forme qui lui permet d'être autoportante. Le guidon rabattable peut être ajusté à la taille de l'utilisateur et entièrement rabattu pour un rangement peu encombrant de la KM 70/15 C Classic.
Caractéristiques et avantages
LégerBonne manœuvrabilité Facile à transporter, y compris pour franchir des marches.
Grand bac à poussièresPoignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange. La cuve à déchets est autoportante.
Brosse latérale ajustableGarantit un balayage optimal le long des bords et dans les recoins. Pression de contact réglable pour un nettoyage efficace de différents sols. Relevable pour le nettoyage des surfaces afin de réduire les tourbillons de poussière.
Poignée réglable
- Ultra ergonomique.
- Pliable pour un gain de place.
Entraînement du balai principal
- Entraînement du balai principal par une roue de transport.
- Résultat de balayage uniforme.
Changement de brosse latérale sans outils
- Frais de maintenance réduits à un minimum.
- Pas de temps d'arrêt de la machine dû aux opérations d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|manuel
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|2800
|Largeur de travail (mm)
|480
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|700
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|12,8
|Poids d'emballage (kg)
|16,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Équipement
- Entraînement de balayage manuel
- Guidon rabattable
- Balayage par poussée
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parcs et parkings plus petits
- Chemins
- Hôtellerie
- Production
- Également pour le balayage dans les exploitations agricoles, les cours et les écuries
Accessoires
Piéces détachées KM 70/15 C Classic
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