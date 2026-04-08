Veegmachine KM 70/15 C Classic
De compacte KM 70/15 C Classic handgeleide veger is altijd klaar voor gebruik om kleine oppervlakken te vegen. Hij kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Met de compacte KM 70/15 C Classic handveger kunnen alle binnenruimtes en buitenoppervlakken eenvoudig en gemakkelijk worden gereinigd. Bij het reinigen van oppervlakken van 100 vierkante meter of meer is hij veel efficiënter dan een bezem. Zijn lage gewicht en de lage rolweerstand van de wielen maken hem gemakkelijk te manoeuvreren en te transporteren. De veegwals wordt aangedreven door het linkerwiel, waardoor het afval betrouwbaar in de veegcontainer wordt getransporteerd. De zijborstel is ontworpen om randen en hoeken te vegen. Bij het reinigen van open ruimtes kan hij worden opgeklapt om ongewenste stofopwekking te verminderen. De zijborstel kan worden versteld om slijtage te voorkomen. Er is geen gereedschap nodig bij het vervangen van de borstel. De afvalcontainer kan in een handomdraai worden verwijderd en geleegd. De voorkant van de container is zo gevormd dat hij indien nodig rechtop kan worden neergezet. De inklapbare duwbeugel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker en kan volledig worden ingeklapt voor ruimtebesparende opslag van de KM 70/15 C Classic.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtGoede wendbaarheid Makkelijk te vervoeren, zelfs op en af trappen.
Groot vuilreservoirEenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep. Afvalcontainer is zelfdragend.
Verstelbare zijborstelZorgt voor optimaal vegen van randen en hoeken. Zijborsteldruk past zich aan voor efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken. Kan worden opgevouwen voor het reinigen van open ruimtes om stofverspreiding te verminderen.
Instelbare duwbeugel
- Extreem ergonomisch.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij inklapfunctie.
Aandrijving hoofdbezem
- Hoofdveegrol aangedreven door transportwielen.
- Uniform veegresultaat.
Zijborstel kan zonder gereedschap worden vervangen
- Minimale onderhoudsinspanning.
- Geen machine-uitvaltijd vanwege servicewerkzaamheden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|handmatig
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|2800
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|12,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|16,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Toepassingen
- Kleine parken en parkeergarages
- Paadjes
- Hotel
- Productie-ruimtes
- Ook geschikt om te vegen in landbouwbedrijven, op boerderijen en in stallen
Toebehoren
Onderdelen KM 70/15 C Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.