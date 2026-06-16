Balayeuse KM 70/20 C 2SB Go!Further
La KM 70/20 C 2SB Go!Further est une édition limitée en coloris noir de la balayeuse mécanique pour l'intérieur et l'extérieur avec > 30 % de plastique recyclé¹⁾ et un accessoire exclusif : une pince à gros déchets.
La balayeuse mécanique KM 70/20 C Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de > 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fournie avec un accessoire exclusif, nettoie efficacement les surfaces intérieures et extérieures grâce à 2 brosses latérales et à un rouleau-balai. En association avec l'entraînement manuel, le nettoyage s'avère facile et efficace : le rendement surfacique de la KM 70/20 C 2SB Go!Further est 9 fois plus élevé que celui d'un balai classique. Le rouleau-balai est réglable sur 6 positions et permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal sur différents sols en conjonction avec les brosses latérales à suspension continue. Le filtre intégré garantit un balayage quasiment sans dégagement de poussière. Un travail ergonomique est assuré par un guidon réglable en hauteur. Le système Home Base permet d'emporter en tout confort des accessoires supplémentaires comme un seau ou une pince à gros déchets. Ainsi, il est possible de ramasser et d'éliminer en un seul passage non seulement la poussière et la saleté, mais aussi les déchets. Après utilisation, la KM 70/20 C 2SB Go!Further se range sans prendre de place grâce à sa position de stationnement. Une pince à gros déchets est fournie en exclusivité.
Caractéristiques et avantages
Rouleau-balai et brosse latérale réglables en continuPression de contact réglable pour un résultat de balayage optimal. L'adaptation de la pression de contact réduit l'usure du rouleau-balai. Pour protéger les poils, il est possible de soulager complètement le rouleau-balai et les brosses latérales.
Filtre pour poussièresLe filtre à poussières nettoie efficacement l'air rejeté et empêche la formation de poussières lors du balayage. Le système de filtrage est facilement accessible pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques durablesPas de surconsommation électrique : l'entraînement manuel permet une utilisation flexible, à tout moment et partout.
Système Home Base
- Support confortable pour d'autres équipements comme un seau et une pince à gros déchets.
- Les accessoires sont toujours à portée de main dans un sac sur le guidon.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|manuel
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3920
|Largeur de travail (mm)
|480
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|700
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|980
|Volume du conteneur brut/net (l)
|45 / 20
|Couleur
|noir
|Poids (avec accessoire) (kg)
|23,9
|Poids, en état de marche (kg)
|22
|Poids d'emballage (kg)
|27,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Filtre à fines particules
- Pince à gros déchets
Équipement
- Entraînement de balayage manuel
- Balai principal réglable
- Guidon rabattable
- Balayage par poussée
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles
Accessoires
Piéces détachées KM 70/20 C 2SB Go!Further
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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