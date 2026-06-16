La balayeuse mécanique KM 70/20 C Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de > 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fournie avec un accessoire exclusif, nettoie efficacement les surfaces intérieures et extérieures grâce à 2 brosses latérales et à un rouleau-balai. En association avec l'entraînement manuel, le nettoyage s'avère facile et efficace : le rendement surfacique de la KM 70/20 C 2SB Go!Further est 9 fois plus élevé que celui d'un balai classique. Le rouleau-balai est réglable sur 6 positions et permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal sur différents sols en conjonction avec les brosses latérales à suspension continue. Le filtre intégré garantit un balayage quasiment sans dégagement de poussière. Un travail ergonomique est assuré par un guidon réglable en hauteur. Le système Home Base permet d'emporter en tout confort des accessoires supplémentaires comme un seau ou une pince à gros déchets. Ainsi, il est possible de ramasser et d'éliminer en un seul passage non seulement la poussière et la saleté, mais aussi les déchets. Après utilisation, la KM 70/20 C 2SB Go!Further se range sans prendre de place grâce à sa position de stationnement. Une pince à gros déchets est fournie en exclusivité.