Veegmachine KM 70/20 C 2SB Go!Further
De KM 70/20 C 2SB Go!Further is een limited edition zwarte handgeleide veegmachine voor binnen- en buitengebruik. Deze machine is vervaardigd uit meer dan 30% gerecycled kunststof¹⁾ en is voorzien van een afvalgrijper als exclusief accessoire.
De limited edition zwarte KM 70/20 C 2SB Go!Further handgeleide veegmachine, gemaakt van meer dan 30 procent gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, reinigt binnen- en buitenruimtes effectief met twee zijbezems en een veegwals. Dankzij de handmatige aandrijving wordt schoonmaken eenvoudig en efficiënt: de oppervlakteprestatie van de KM 70/20 C 2SB Go!Further is 9 keer hoger dan die van een conventionele bezem. De veegwals kan in zes standen worden versteld en behaalt, in combinatie met de traploos instelbare zijbezems, een optimaal reinigingsresultaat op verschillende vloertypen. Het geïntegreerde filter maakt het vegen vrijwel stofvrij. Voor ergonomisch werken is de duwbeugel in hoogte verstelbaar. Dankzij het Home Base-systeem kunnen extra accessoires, zoals een emmer of de meegeleverde afvalgrijper, handig worden meegenomen. Hierdoor kan naast stof en vuil ook grof afval in één handeling worden verzameld en afgevoerd. Na gebruik kan de KM 70/20 C 2SB Go!Further ruimtebesparend worden opgeborgen dankzij de parkeerstand. Een afvalgrijper is exclusief in de leveringsomvang inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaarTraploos instelbare borsteldruk voor optimale veegresultaten. Door de contactdruk aan te passen, slijt de veegrol minder snel. Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en de zijborstel volledig worden ontlast.
StoffilterHet stoffilter reinigt de uitlaatlucht effectief en voorkomt dat stof omhoog vliegt tijdens het vegen. Het filtersysteem is heel toegankelijk, zodat het filter snel kan worden vervangen.
DuurzaamheidskenmerkenGeen extra energie nodig: de handmatige aandrijving maakt het mogelijk om de machine altijd en overal te gebruiken.
Homebasesysteem
- Handige opslag voor extra uitrusting zoals emmers en afvalgrijpers.
- Accessoires kunnen handig worden bewaard in een zakje op de duwbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|handmatig
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|3920
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|980
|Tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Kleur
|zwart
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|23,9
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|22
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|27,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Fijnstoffilter
- Afvalverzamelaar
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Toepassingen
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw
Toebehoren
Onderdelen KM 70/20 C 2SB Go!Further
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