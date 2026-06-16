De limited edition zwarte KM 70/20 C 2SB Go!Further handgeleide veegmachine, gemaakt van meer dan 30 procent gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, reinigt binnen- en buitenruimtes effectief met twee zijbezems en een veegwals. Dankzij de handmatige aandrijving wordt schoonmaken eenvoudig en efficiënt: de oppervlakteprestatie van de KM 70/20 C 2SB Go!Further is 9 keer hoger dan die van een conventionele bezem. De veegwals kan in zes standen worden versteld en behaalt, in combinatie met de traploos instelbare zijbezems, een optimaal reinigingsresultaat op verschillende vloertypen. Het geïntegreerde filter maakt het vegen vrijwel stofvrij. Voor ergonomisch werken is de duwbeugel in hoogte verstelbaar. Dankzij het Home Base-systeem kunnen extra accessoires, zoals een emmer of de meegeleverde afvalgrijper, handig worden meegenomen. Hierdoor kan naast stof en vuil ook grof afval in één handeling worden verzameld en afgevoerd. Na gebruik kan de KM 70/20 C 2SB Go!Further ruimtebesparend worden opgeborgen dankzij de parkeerstand. Een afvalgrijper is exclusief in de leveringsomvang inbegrepen.