Balayeuse aspirante KM 130/300 R I Bp
La balayeuse industrielle KM 130/300 R I Bp allie format robuste, utilisation facile et rendement de balayage élevé - pour des applications exigeantes en extérieur comme en intérieur.
Robuste, durable et idéale pour les utilisations en cas de quantités importantes de saleté et de poussière à l'extérieur et à l'intérieur : la balayeuse industrielle KM 130/300 R I Bp de Kärcher. Sa grande cuve à déchets et le puissant moteur permettent également de nettoyer pendant une durée maximale de 3,5 heures tandis que le cadre métallique solide et protecteur ainsi que la commande simple par levier sont parfaitement adaptés aux conditions rudes en milieu industriel. Lorsqu'elle est équipée de série d'un système à filtre à poches performant et d'un réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales en option pour un guidage optimal des matières balayées vers le rouleau-balai avec un minimum de tourbillons de poussière, la KM 130/300 R I Bp garantit un balayage pratiquement sans dégagement de poussière, même dans les environnements très poussiéreux. Pour une facilité d'utilisation élevée, l'appareil dispose en outre d'un siège confort, de coffres de rangement pratiques, et de voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement. Des roues anticrevaison avec bandage en caoutchouc plein, des phares avant à LED et un gyrophare assurent la sécurité dans l'environnement de travail immédiat. D'autres kits disponibles renforcent encore la sécurité, faisant de la machine une véritable spécialiste du nettoyage. Les batteries et le chargeur ne sont pas inclus.
Caractéristiques et avantages
Commande par levier simple et robusteCommande aisée de toutes les fonctions importantes par levier. Voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement. Commande pratique à 1 pédale avec inverseur pour la marche avant et arrière.
Vidage en hauteur hydrauliqueVidange du réservoir simple, sans contact et sécurisée. Vidage en hauteur sans effort jusqu'à 1,40 m de hauteur.
Réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales en optionAcheminement optimal des matières balayées vers le rouleau-balai. Réduit efficacement les tourbillons de poussière lors du balayage. Exposition à la poussière nettement moindre pour l'utilisateur.
Ergonomie conviviale
- Siège confort agréable et ajustable à la taille de l'utilisateur.
- Permet des cycles de travail sans fatigue, même prolongés au besoin.
- Environnement de travail agréable grâce à la facilité d'accès des éléments de commande.
Filtre à poches étendu
- La surface filtrante étendue permet un balayage à faible dégagement de poussière.
- Décolmatage pratique du filtre via un moteur vibrant.
Entraînement entièrement hydraulique
- Nécessite très peu de maintenance et permet donc un gain de temps et une réduction des coûts.
- Technologie d'entraînement sans usure.
- Particulièrement durable malgré un environnement de travail rude.
Grande facilité d'entretien
- Système à filtre à poches facile d'accès.
- Technologie nécessitant peu de maintenance avec entraînement entièrement hydraulique et sans aucune électronique.
Propulsion arrière hydraulique avec pneus en caoutchouc plein
- Permet une bonne manœuvrabilité, même lorsque l'espace est restreint.
- Pneus anticrevaison en caoutchouc plein, résistants aux objets pointus.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|36 / 4
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10400
|Largeur de travail (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1300
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1550
|Tension de la batterie (V)
|36
|Cuve à déchets (l)
|300
|Franchissement de déclivités (%)
|14
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|840
|Poids, en état de marche (kg)
|1300
|Poids emballage inclus (kg)
|840
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues, caoutchouc plein
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Fournisseurs de matériaux de construction
- Fonderies
- Usines métallurgiques
- Zones de stockage
- Sites de construction
- Forges et aciéries
- Fournisseurs de matières premières