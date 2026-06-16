Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp
De KM 130/300 R I Bp industriële veegmachine combineert een robuuste constructie, bedieningsgemak en krachtige veegprestaties – voor veeleisende toepassingen zowel binnen als buiten.
Robuust, duurzaam en ideaal voor gebruik bij hoge vuil- en stofconcentraties, zowel binnen als buiten: de Kärcher KM 130/300 R I Bp industriële veegmachine. De grote veegcontainer en krachtige motor maken reinigingswerkzaamheden tot 3,5 uur mogelijk, terwijl het robuuste, beschermende metalen frame en de eenvoudige hendelbediening perfect zijn afgestemd op de zware omstandigheden van een industriële omgeving. Uitgerust met het krachtige standaard pocketfiltersysteem en de optionele snelheidsregeling voor zijborstels voor optimale geleiding van het veegmateriaal naar de veegrol met minimale stofverspreiding, zorgt de KM 130/300 R I Bp voor vrijwel stofvrij vegen, zelfs in zeer stoffige omgevingen. Voor maximale gebruiksvriendelijkheid beschikt de machine ook over een comfortabele stoel, praktische opbergvakken en led-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. Lekvrije massief rubberen wielen, led-koplampen en een waarschuwingslampje zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Extra verkrijgbare opzetstukken verhogen de veiligheid verder en maken de machine tot een echte schoonmaakspecialist. De accu en lader zijn niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige, robuuste hendelbedieningAlle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via hendels. LED-indicatielampjes geven de bedrijfsstatus aan. Comfortabele 1-pedaalbediening met omschakelaar voor vooruit- en achteruitrijden.
Hydraulische hoogledigingEenvoudig, contactloos en veilig legen van het opgeveegde stof. Moeiteloos systeem voor het legen van containers tot een hoogte van 1,40 m.
Optionele snelheidsregeling voor de zijborstelOptimaal toevoersysteem voor het afvoeren van afval naar de veegrol. Vermindert effectief de stofverspreiding tijdens het vegen. Aanzienlijk lagere stofbelasting voor de gebruiker.
Gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp
- De comfortabele stoel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
- Maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs gedurende langere perioden indien nodig.
- Gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen voor een ontspannen werkomgeving.
Groot pocketfilter
- Het grote filteroppervlak houdt de stofbelasting laag tijdens het vegen.
- Praktische filterreiniging met vibrerende motor.
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
- Zeer onderhoudsarm, bespaart tijd en geld.
- Slijtagevrije aandrijftechniek.
- Uiterst duurzaam, zelfs in zware werkomgevingen.
Zeer service vriendelijk
- Gemakkelijk toegankelijk zakfiltersysteem.
- Onderhoudsarme technologie met volledig hydraulische aandrijving en zonder elektronica.
Hydraulische achterwielaandrijving met massieve rubberen banden
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in krappe ruimtes.
- Lekvrije banden van massief rubber, waardoor scherpe voorwerpen geen probleem zijn.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|36 / 4
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|10400
|Werkbreedte (mm)
|1000
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1300
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1550
|Batterij voltage (V)
|36
|Vuilreservoir (l)
|300
|Stijgingspercentage (%)
|14
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|840
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|1300
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|840
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Inbegrepen bij levering
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Videos
Toepassingen
- Productiebedrijven voor bouwmateriaal
- Metaalgieterijen
- Metaalverwerkende industrie
- Opslagruimtes
- Bouwsites
- IJzer- en staalverwerking
- Materiaalverwerking