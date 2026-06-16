Robuste, durable et idéale pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs très sales et poussiéreux : la balayeuse industrielle KM 130/300 R I Bp de Kärcher. La batterie Lithium-Ion de 300 Ah fournit suffisamment d'énergie pour accomplir des tâches de nettoyage diverses et variées pendant 3 heures. Si ce temps ne suffit pas, la batterie peut être rechargée jusqu'à 80 % pendant la pause. Sa grande cuve à déchets, son puissant moteur et son cadre métallique stable et protecteur, ainsi que sa commande simple par levier sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles de l'environnement industriel. Son puissant système à filtre à poches de série garantit un balayage pratiquement sans poussière, même dans un environnement très poussiéreux. Pour une grande facilité d'utilisation, l'appareil est équipé d'un siège confort, de coffres de rangement pratiques et de voyants de contrôle LED indiquant l'état de fonctionnement. Des roues anticrevaison avec bandage en caoutchouc plein, des phares avant à LED et un gyrophare assurent la sécurité dans l'environnement de travail immédiat. D'autres kits disponibles renforcent davantage la sécurité, faisant de cette machine une véritable spécialiste du nettoyage. Une batterie Lithium-Ion et un chargeur rapide sont inclus dans la livraison.