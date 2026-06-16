Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC

De KM 130/300 R I Bp Pack industriële veegmachine met Li-Ion batterij combineert een robuuste constructie met eenvoudige bediening en krachtige veegprestaties voor zowel binnen- als buiten

De industriële veegmachine KM 130/300 R I Bp Pack van Kärcher is robuust, duurzaam en ideaal voor toepassingen met grote hoeveelheden vuil en stof, zowel binnen als buiten. De 300-Ah lithium-ion batterij levert voldoende energie voor 3 uur aan uiteenlopende reinigingstaken. Mocht dit niet volstaan, dan kan de batterij tijdens een lunchpauze tot wel 80 procent worden bijgeladen. Het grote vuilreservoir en de krachtige motor zijn, in combinatie met het stevige metalen beschermframe en de eenvoudige hendelbediening, perfect afgestemd op de zware omstandigheden in industriële omgevingen. Het standaard meegeleverde hoogwaardige zakfiltersysteem voorkomt dat er stof opwaait tijdens het vegen, zelfs in zeer stoffige ruimtes. Voor extra gebruikersgemak is de machine uitgerust met een comfortstoel, praktische opbergvakken en LED-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. De veiligheid wordt gewaarborgd door lekvrije volrubberbanden, LED-koplampen en een zwaailicht. De lithium-ion batterij en de snellader zijn standaard bij de levering inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC: Eenvoudige, robuuste hendelbediening
Eenvoudige, robuuste hendelbediening
Alle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via hendels. LED-indicatielampjes geven de bedrijfsstatus aan. Comfortabele 1-pedaalbediening met omschakelaar voor vooruit- en achteruitrijden.
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC: Hydraulische hooglediging
Hydraulische hooglediging
Eenvoudig, contactloos en veilig legen van het opgeveegde stof. Moeiteloos systeem voor het legen van containers tot een hoogte van 1,40 m.
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC: Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
Groot aantal laadcycli mogelijk voor een langere levensduur van de batterij en een hogere duurzaamheid van de machine. Verlaagt de onderhoudsinspanning en de kosten.
Optionele snelheidsregeling voor de zijborstel
  • Optimaal toevoersysteem voor het afvoeren van afval naar de veegrol.
  • Vermindert effectief de stofverspreiding tijdens het vegen.
  • Aanzienlijk lagere stofbelasting voor de gebruiker.
Gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp
  • De comfortabele stoel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
  • Maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs gedurende langere perioden indien nodig.
  • Gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen voor een ontspannen werkomgeving.
Groot pocketfilter
  • Het grote filteroppervlak houdt de stofbelasting laag tijdens het vegen.
  • Praktische filterreiniging met vibrerende motor.
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
  • Zeer onderhoudsarm, bespaart tijd en geld.
  • Slijtagevrije aandrijftechniek.
  • Uiterst duurzaam, zelfs in zware werkomgevingen.
Zeer service vriendelijk
  • Gemakkelijk toegankelijk zakfiltersysteem.
  • Onderhoudsarme technologie met volledig hydraulische aandrijving en zonder elektronica.
Hydraulische achterwiel-aandrijving met volle rubberen banden
  • Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in krappe ruimtes.
  • Lekvrije banden van massief rubber, waardoor scherpe voorwerpen geen probleem zijn.
Stoffer-en-blikprincipe
  • Goede opname van fijn en grof afval.
  • Geringe stofopwaaiing.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen (V/kW) 36 / 4
Max. oppervlakteprestatie (m²/u) 10400
Werkbreedte (mm) 1000
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 1300
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1550
Capaciteit batterij (Ah) 300
Batterij voltage (V) 38,4
Looptijd batterij (u) 3
Vuilreservoir (l) 300
Stijgingspercentage (%) 14
Werksnelheid (km/u) 8
Filteroppervlak (m²) 7,8
Gewicht (met toebehoren) (kg) 1005
Gewicht, gebruiksklaar (kg) 1005
Gewicht (incl. doos) (kg) 1005
Afmetingen (l x b x h) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Inbegrepen bij levering

  • Zakfilter
  • Wielen, masief rubber

Uitvoering

  • Automatische filterreiniging
  • Instelbare hoofdbezem
  • Pendelende hoofdbezem
  • Stuurbekrachtiging
  • Instelbare zuigkracht
  • Stoffer-en-blikprincipe
  • Rijaanduiding - voorwaarts
  • Rijaanduiding - achterwaarts
  • Afzuiging
  • Hydraulische hooglediging
  • Voor gebruik buiten
  • Voor gebruik binnen
  • Batterijaanduiding
  • Bedrijfsurenteller
  • Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
  • Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
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