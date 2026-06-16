De industriële veegmachine KM 130/300 R I Bp Pack van Kärcher is robuust, duurzaam en ideaal voor toepassingen met grote hoeveelheden vuil en stof, zowel binnen als buiten. De 300-Ah lithium-ion batterij levert voldoende energie voor 3 uur aan uiteenlopende reinigingstaken. Mocht dit niet volstaan, dan kan de batterij tijdens een lunchpauze tot wel 80 procent worden bijgeladen. Het grote vuilreservoir en de krachtige motor zijn, in combinatie met het stevige metalen beschermframe en de eenvoudige hendelbediening, perfect afgestemd op de zware omstandigheden in industriële omgevingen. Het standaard meegeleverde hoogwaardige zakfiltersysteem voorkomt dat er stof opwaait tijdens het vegen, zelfs in zeer stoffige ruimtes. Voor extra gebruikersgemak is de machine uitgerust met een comfortstoel, praktische opbergvakken en LED-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. De veiligheid wordt gewaarborgd door lekvrije volrubberbanden, LED-koplampen en een zwaailicht. De lithium-ion batterij en de snellader zijn standaard bij de levering inbegrepen.