Robuste et entièrement hydraulique, la balayeuse industrielle KM 150/500 R LPG fonctionnant au GPL et utilisable en intérieur comme en extérieur convient aux applications extrêmes, par exemple dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques ou les fonderies et autres entreprises produisant des salissures importantes. Grâce au principe de balayage par poussée, les salissures fines et grossières sont parfaitement ramassées. Le rouleau de balayage s'adapte automatiquement aux irrégularités du sol et le système de balayage innovant réduit l'usure au minimum. Le rouleau de balayage principal peut être remplacé en un tour de main sans outil. La cuve à déchets se ferme automatiquement pendant le transport. Deux filtres plissés plats installés à l'horizontale garantissent un air pur, même dans des environnements très poussiéreux. Le décolmatage du filtre s'effectue par simple pression sur un bouton à l'aide d'une double raclette extrêmement efficace. Le filtre est aisément accessible et peut être remplacé facilement sans outil. Le moteur est tout aussi facile d'accès. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées en toute simplicité à l'aide d'un bouton rotatif. Un préfiltre cyclone purifie l'air avant même qu'il ne pénètre dans le filtre du moteur, augmentant ainsi considérablement sa durée de vie.