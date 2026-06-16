Balayeuse aspirante KM 150/500 R LPG
Balayeuse industrielle entièrement hydraulique fonctionnant au GPL, à direction arrière avec trois roues directrices. Pour les applications difficiles dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques, les fonderies ou autres entreprises produisant des salissures importantes.
Robuste et entièrement hydraulique, la balayeuse industrielle KM 150/500 R LPG fonctionnant au GPL et utilisable en intérieur comme en extérieur convient aux applications extrêmes, par exemple dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques ou les fonderies et autres entreprises produisant des salissures importantes. Grâce au principe de balayage par poussée, les salissures fines et grossières sont parfaitement ramassées. Le rouleau de balayage s'adapte automatiquement aux irrégularités du sol et le système de balayage innovant réduit l'usure au minimum. Le rouleau de balayage principal peut être remplacé en un tour de main sans outil. La cuve à déchets se ferme automatiquement pendant le transport. Deux filtres plissés plats installés à l'horizontale garantissent un air pur, même dans des environnements très poussiéreux. Le décolmatage du filtre s'effectue par simple pression sur un bouton à l'aide d'une double raclette extrêmement efficace. Le filtre est aisément accessible et peut être remplacé facilement sans outil. Le moteur est tout aussi facile d'accès. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées en toute simplicité à l'aide d'un bouton rotatif. Un préfiltre cyclone purifie l'air avant même qu'il ne pénètre dans le filtre du moteur, augmentant ainsi considérablement sa durée de vie.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration performant
- 7 m² de surface filtrante
- Nettoyage efficace grâce à un double grattoir.
- Pour un balayage sans poussières
Siège confortable
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
- Affichages en mode plein écran.
- En option : cabine avec chauffage ou air conditionné
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
- Une technologie simple avec des composants testés : entraînement entièrement hydraulique, électrique au lieu d'électronique.
- Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée
- Balai principal et filtre plissé plat peuvent être remplacés sans outils.
Version Classic à moteur diesel
- Pilotage facile par levier.
- Grand filtre à poches de 10,5 m² de surface filtrante.
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière
Fonctionnement LPG
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Faibles émissions de CO₂
- Bouteille LPG facile à remplacer
Double déflecteur
- Nettoyage efficace du filtre
- Facile à utiliser en appuyant sur un bouton
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Adaptable à tous les besoins de nettoyage
- Équipement complet (p. ex. cabine tout confort, climatisation, chauffage).
- Avec un 2e et un 3e balai latéral, sur demande.
Entraînement entièrement hydraulique
- Peu d'entretien
- Pas d'usure
- Durable
Filtre cyclone
- Longue durée de vie du moteur du filtre
- Intervalles d'entretien prolongés
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|LPG
|Traction
|Moteur à 4 temps
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Entraînement – puissance (kW)
|22
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|18000
|Largeur de travail (mm)
|1200
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1500
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1800
|Cuve à déchets (l)
|500
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|12
|Surface filtrante (m²)
|7
|Poids (avec accessoire) (kg)
|1317
|Poids, en état de marche (kg)
|1317
|Poids emballage inclus (kg)
|1317
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
Domaines d'utilisation
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, l'industrie du bâtiment et les (aéro)ports