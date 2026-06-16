De robuuste, volledig hydraulische KM 150/500 R Lpg industriële veeg-/zuigmachine op lpg voor gebruik binnen en buiten is geschikt voor extreme toepassingen, bv. in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking of metaalgieterijen en alle andere sectoren met veel vuil. Dankzij het stoffer-en-blikprincipe kunnen fijn stof en grof vuil betrouwbaar worden opgenomen. De walsborstel past zich automatisch aan een oneffen ondergrond aan en het innovatieve veegsysteem beperkt de slijtage tot een minimum. De hoofdwalsborstel kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. Het vuilreservoir wordt automatisch gesloten tijdens het transport. Twee horizontale vlakfilters zorgen voor zuivere lucht, zelfs in omstandigheden met veel stof. De filterreiniging gebeurt met een druk op een knop door een uiterst doeltreffende dubbele schraper. De filter is bijzonder toegankelijk en kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. De motor is ook heel goed bereikbaar. De basisfuncties kunnen probleemloos worden geselecteerd met een bedieningselement dankzij EASY Operation. Een cycloonfilter reinigt de lucht voordat deze in de motor terechtkomt en verlengt de gebruiksduur aanzienlijk.