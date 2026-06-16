Veeg-/zuigmachine KM 150/500 R LPG
Volledig hydraulische, industriële veeg-zuigmachine op lpg met drie wielen en stuurinrichting achteraan. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.
De robuuste, volledig hydraulische KM 150/500 R Lpg industriële veeg-/zuigmachine op lpg voor gebruik binnen en buiten is geschikt voor extreme toepassingen, bv. in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking of metaalgieterijen en alle andere sectoren met veel vuil. Dankzij het stoffer-en-blikprincipe kunnen fijn stof en grof vuil betrouwbaar worden opgenomen. De walsborstel past zich automatisch aan een oneffen ondergrond aan en het innovatieve veegsysteem beperkt de slijtage tot een minimum. De hoofdwalsborstel kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. Het vuilreservoir wordt automatisch gesloten tijdens het transport. Twee horizontale vlakfilters zorgen voor zuivere lucht, zelfs in omstandigheden met veel stof. De filterreiniging gebeurt met een druk op een knop door een uiterst doeltreffende dubbele schraper. De filter is bijzonder toegankelijk en kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. De motor is ook heel goed bereikbaar. De basisfuncties kunnen probleemloos worden geselecteerd met een bedieningselement dankzij EASY Operation. Een cycloonfilter reinigt de lucht voordat deze in de motor terechtkomt en verlengt de gebruiksduur aanzienlijk.
Kenmerken en voordelen
Krachtig filtersysteem
- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.
Comfortabele werkplek
- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning
Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk
- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.
Klassieke versie met dieselaandrijving
- Eenvoudige bediening met hendel.
- Grote pocketfilter met filteroppervlak van 10,5 m²
- Volledig hydraulische aandrijving.
Werking op lpg
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis.
- Geringe CO₂-uitstoot
- Eenvoudige vervanging van de lpg-fles
Dubbele schraper
- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Bedienbaar met één druk op de knop.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Indrukwekkende uitrusting (bv. comfortcabine, airco, verwarming)
- Met tweede en derde zijbezem op aanvraag.
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
- Bijzonder onderhoudsarm.
- Geen slijtage.
- Bijzonder lange levensduur.
Cycloonvoorafscheider
- Verhoogde levensduur van het motorfilter
- Langere onderhoudsintervallen
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|LPG
|Tractie-aandrijving
|4-takt motor
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Aandrijving - vermogen (kW)
|22
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|18000
|Werkbreedte (mm)
|1200
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1500
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1800
|Vuilreservoir (l)
|500
|Stijgingspercentage (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|12
|Filteroppervlak (m²)
|7
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|1317
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|1317
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1317
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Instelbare hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Toepassingen
- Voor de industrie (metaalgieterijen, cementfabrieken), logistiek en magazijnen, parkeergarages met één of meerdere verdiepingen, bouwindustrie, luchthavens en havens.