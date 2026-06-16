Trolley Hotel Classic I
Chariot robuste Hotel Classic I avec support pour sacs poubelle de 120 l relevable. Ce chariot d'hôtel convient pour 12 à 15 chambres et dispose de 3 compartiments en bois ainsi que de 5 grandes roues.
Le chariot Hotel Classic I passe aisément dans les espaces restreints tels que les ascenseurs ou les couloirs d'hôtel. À cet effet, il est doté de 5 roues de 125 millimètres à fixation pivotante. Ce chariot d'hôtel robuste permet de nettoyer et d'approvisionner jusqu'à 15 chambres et offre une utilisation très ergonomique qui ménage le dos. Un support pour sacs poubelle de 120 litres relevable fournit un volume suffisant pour collecter les déchets tandis que 3 compartiments en bois facilitent le transport et l'accès aux ustensiles de nettoyage et autres produits. Des matériaux inoxydables garantissent une longue durée de vie et des surfaces lisses facilitent le nettoyage du chariot au besoin.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimaleUtilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Haute qualitéMatériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste.
Nettoyage hygiénique du chariotSurfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
- Cinq roues pivotantes permettant une bonne manœuvrabilité dans les espaces exigus.
Excellent équipement
- Avec support pour sacs poubelle de 120 litres et 3 compartiments en bois.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Capacité de collecte de déchets (l)
|120
|Matériau
|Acier, peint / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|34
|Poids d'emballage (kg)
|36,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Dimensions, emballé (mm)
|1170 x 530 x 1280