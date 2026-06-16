Idéal pour un nettoyage courant avec des lingettes antipoussière de Kärcher : Support stérilisable avec raclettes en caoutchouc (60 cm) et fermeture rapide pour une manipulation particulièrement facile. De plus, les lamelles souples situées au bas du support augmentent la capacité de rétention de la saleté de la lingette jetable utilisée et compensent également les irrégularités du sol. Le porte-lamelles peut également être stérilisé pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan de l'hygiène.