Premium Support de frange à poussière Lamello 60 cm

Support stérilisable avec raclettes en caoutchouc (60 cm) et fermeture rapide. À utiliser avec des chiffons jetables liant la poussière pour le nettoyage à sec. Très facile à nettoyer.

Idéal pour un nettoyage courant avec des lingettes antipoussière de Kärcher : Support stérilisable avec raclettes en caoutchouc (60 cm) et fermeture rapide pour une manipulation particulièrement facile. De plus, les lamelles souples situées au bas du support augmentent la capacité de rétention de la saleté de la lingette jetable utilisée et compensent également les irrégularités du sol. Le porte-lamelles peut également être stérilisé pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan de l'hygiène.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 60
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,7
Dimensions (L × l) (mm) 600 x 110
Premium Support de frange à poussière Lamello 60 cm
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Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage à sec
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