Plumeau flexible MultiLink 60 cm
Support de dépoussiérage flexible, inclinable jusqu' à 270°, avec pastille de fixation et poignée système MultiLink avec capuchon amovible.
Système avec sabre de dépoussiérage flexible. Idéal pour nettoyer les surfaces arrondies, irregulières ou difficiles à atteindre.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids d'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l) (mm)
|600 x 60
|Dimensions, emballé (mm)
|600 x 60 x 20
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec